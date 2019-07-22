В Ессентуках забил «Хрустальный ИсточникЪ»

На кинофестивале «Хрустальный ИсточникЪ», проходящем в Ставропольском крае, состоятся съемки шести короткометражных фильмов:

«Девочка на джипе» Алексея Зуева,

«Храм воздуха» Валерия Цимановича,

«Спички» Алексея Евстратова,

«На закат» Натали Барановой и Алексея Мосина,

«В активном поиске» Ислама Сатырова,

«Источник» Оксаны Коваленко.

Они стали финалистами кинокампуса «Хрустальный ИсточникЪ-MovieStart», его основная цель – развитие кинематографа Северо-Кавказского федерального округа и поддержка регионального кино. Сценарии выбрало жюри из 70 заявок.

Съемки пройдут в живописных локациях Кавказских Минеральных Вод в городах-курортах - Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск и Георгиевск.

Победитель кинокампуса определится на открытом показе 26 июля. Лучшие фильмы покажут на ведущих российских и международных кинофестивалях, площадках Молодежного центра Союза кинематографистов России.

В рамках кинокапуса также состоятся мастер-классы режиссера Юрия Быкова, актрис Ольги Будиной и Ольги Прокофьевой, программного директора фестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» Александра Соломонова, режиссера и продюсера Филиппа Абрютина. Проекты кинокампуса на всех стадиях курирует художественный руководитель – кинорежиссер и оператор Сергей Мокрицкий.

«Хрустальный ИсточникЪ» считается самым масштабным и значимым культурным событием Ставропольского края.

«Я очень рад, что могу поддержать молодых, талантливых и целеустремленных кинематографистов России и Ставропольского края, - говорит президент кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» Эвклид Кюрдзидис. - Сбывается еще одна моя мечта – рождение новых фильмов прямо во время проведения кинофестиваля. Фильмов, в которых примут участие его гости - известные кинематографисты и актеры».

Кинокампус организован при поддержке Федерального агентства по делам национальностей дирекцией кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ», молодежным центром Союза кинематографистов России, продюсерским центром «MovieStart», министерством туризма и министерством культуры Ставропольского края.

Кинофестиваль «Хрустальный ИсточникЪ» проводится в Ставропольском крае во второй раз и считается самым масштабным и значимым культурным событием региона. В прошлом году его посетило более 100 тысяч человек. Почётный гость нынешнего фестиваля – звезда мирового кинематографа Пьер Ришар.