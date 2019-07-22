Напрасная жертва Мамаева и Кокорина

Конечно, первыми с микрофоном в руке к Павлу Кокорину и Александру Мамаеву должны были прорваться Андрей Малахов или Дмитрий Борисов, главные мастера жанра. Но эта честь досталась Ольге Скабеевой – ведущей политических программ. Сюжет из белгородской колонии венчал двухчасовой итоговый выпуск «Вестей». Спортсмены-хулиганы появились после усиленной новостной бомбардировки об Украине, Зеленском, бандеровцах, Трампе, Меркель и казались совершенно лишними в этой цепочке.

Тем не менее с Ольгой ребята говорили охотно, улыбались. И хоть их речь стала еще менее понятной за время тюремных злоключений, какие-то слова удавалось разобрать.

Они играют в футбол, ходят в робах, побриты наголо... Вся эта тюремная романтика не выбила из хулиганов столичного лоска и юной жизнерадостности. Даже если парни бравируют перед камерой, они не выглядят «замученными в тяжкой неволе».

В «Вестях» показали столовую с мисками и кашей. Цех, где футболисты будут заниматься упаковкой товара. Богатый склад с крупами и солью. В сюжете их называли миллионерами и отметили, что интернета у них нет и не будет. Жонглировали словами «баланда» и «шконка»...

Игроки рассказывали о качестве тюремного газона и том, что позволяют себе продукты, которых не ели на воле. Но никаких серьезных тем, извинений, причитаний и сожалений.

- Они на самом деле многократно извинялись, - рассказала об этом моменте в интервью «КП» Ольга Скабеева. - Они это и повторили, что извинялись часто и считают, что сказанного ими уже достаточно, чтобы те, кто хотел услышать извинения, их услышали.

olgaskabeeva В программе Вести показали сюжет о пребывании в белгородской колонии скандальных футболистов

Если пострадавшие в этой истории действительно услышали и приняли извинения, вопрос можно считать закрытым. Другое дело, что общественное мнение, призывавшее, чтобы «по всей строгости» воевало даже не лично с Кокориным и Мамаевым, а с общей вседозволенностью для тех, у кого есть деньги. И с хамским отношением к тем, у кого их нет. Да, досталось Кокорину и Мамаеву. Но целились-то возмущающиеся скорее по целому явлению в обществе. Сейчас уже очевидно - не попали.

- Если кто-то ждет от нас слез - этого все равно не будет, - гордо заявляет Павел. - То что на судах говорили, что мы смеемся - так мы не будем плакать, чтобы вся страна радовалась.

Павел и Александр, похоже, уверены, что попали за решетку из-за всеобщей зависти. Им кажется, что все хотели их унизить за успешную жизнь, за большие гонорары... Ну, если уж совсем честно, то зависть и нелюбовь к богатым никто не отменял. Но посадили-то парней не за это. Просто в какой-то момент возникло острое и редкое ощущение справедливости. Вот нарушили ребята закон - отвечают. Хоть и миллионеры. Хоть и известны всей стране. А потом... Потом, вдруг оказалось, что этот показательный процесс ничего не изменил. И вот уже другой футболист Аяз Гулиев из «Спартака» избивает пешехода, а потом его замечают за вождением без прав... И ничего. Никто его наказывать не собирается.

Все так же можно уйти от наказания, а значит Кокорину и Мамаеву очевидно, что им просто не повезло... Скоро они выйдут на волю. И тут уж Андрей Малахов и Дмитрий Борисов своего не упустят. История останется в памяти как курьез. А ведь все начиналось как путь к справедливости...

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Побритые наголо, но бодрые и улыбающиеся Павел Мамаев и Александр Кокорин стали героями сюжета на канале «Россия-1». Съемочная группа во главе с Ольгой Скабеевой навестила ребят в колонии, посмотрела, как те живут, что едят и как играют в футбол. Мы попросили Ольгу рассказать о встрече со спортсменами (подробности)