Политика испортила путь "Краснодару" в Лиге Чемпионов

22 июля состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Для попадания в Лигу чемпионов «быкам» нужно пройти двух соперников. Велика вероятность, что до второго дело не дойдёт.

Во время жеребьёвки квалификации «Краснодару» досталось в соперники киевское «Динамо», но из-за того, что российские и украинские клубы разводятся между собой, «быкам» вынули из заветного шарика нового оппонента. Со второй попытки «Краснодару» выпал главный фаворит квалификации - завсегдатай Лиги чемпионов «Порту». Киевское «Динамо» же получило куда менее грозный бельгийский «Брюгге».

Зе Луиш вернётся в Россию

«Порту» - худший вариант жребия. Вице-чемпион Португалии - бессменный участник Лиги чемпионов с 2011-го года. В прошлом сезоне «драконы» дошли до четвертьфинала. Добавляет огня этому противостоянию возвращение в Россию экс-форварда «Спартака» Зе Луиша. Уроженец Кабо-Верде провёл в Москве без малого четыре года. Помог команде выиграть титул, но забивал не слишком много: в 86 матчах 25 голов. Пошумел и на любовном фронте. В России Зе Луиш зажигал с танцовщицей Алексей, но яркая пара прожила вместе меньше года. Футболист решил вернуться к жене.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает общую трансферную стоимость португальского клуба в 260 миллионов евро. «Краснодар» существенно дешевле - 135 миллионов.

Почему разводят россиян и украинцев

Российские и украинские клубы не пересекаются между собой в еврокубках, начиная с 2014 года. Тогда УЕФА выпустил официальное заявление, в котором указал, что в свете политической напряжённости опасается за безопасность спортсменов. С тех пор никаких изменений в регламенте жеребьёвки не было.

Российские и украинские клубы - не единственные, для кого действуют специальные правила. Также не могут сыграть между собой команды из Азербайджана и Армении, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, Испании и Гибралтара.

«Краснодар» почувствует Лигу чемпионов

Один весомый плюс для «Краснодара» есть. Город и болельщики точно получат главный матч в истории молодого клуба. «Быки» сыграют с соперником не просто уровня Лиги чемпионов, а одной из топ-команд. Достаточно вспомнить, как «Порту» дважды уничтожил «Локомотив» в предыдущем розыгрыше в 2018 году (3:1, 4:1).

Если «Краснодар» победит, то это будет грандиозный успех для всего российского футбола, если же проиграет, то никто не удивится. К сожалению, пока в благоприятный расклад верится с трудом. Ситуация дополнительно осложняется тем, что главный тренер «быков» Мурад Мусаев не имеет необходимой лицензии и не сможет руководить командой от бровки.