«Гарри Поттер» чуть не превратил Дэниела Рэдклиффа в алкоголика

Судьба актеров-детей чаще всего бывает печальна: когда они вырастают, обаяние уходит, и все о них забывают. Хороший пример - Хэйли Джоэл Осмент из «Шестого чувства» М. Найта Шьямалана и «Искусственного интеллекта» Стивена Спилберга: сейчас он потолстел и пропал в совсем незаметных фильмах. А в начале 2000-х Спилберг хотел, чтобы именно он стал Гарри Поттером в экранизации романа Дж. К. Роулинг…

Спилберг настаивал, что роль "самого знаменитого юного волшебника" должна достаться американскому актеру Хэйли Джоэлу Осменту.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но и Осмента не взяли на роль (он американец, а Роулинг настаивала, чтобы все роли играли британцы), и Спилберг ушел с проекта. А сменивший его режиссер Крис Коламбус позвал Дэниела Рэдклиффа, которого увидел в телевизионной экранизации «Дэвида Копперфилда». И в 2001 году 12-летний Дэниел стал одним из самых знаменитых мальчиков в мире.

Первый фильм по книгам Джоан Роулинг вышел в свет в 2001 году.Фото: EAST NEWS

Да и сейчас у него все вроде бы неплохо: он не суперзвезда, но каждый год у него какая-нибудь громкая премьера. А сага о Поттере закончилась в 2011 году, но говорить о ней с журналистами и поклонниками Дэниелу еще не надоело. «Знаете, в юности я встретился с одним старым панком из группы, которую я очень любил. Задал ему о ней какой-то вопрос, а он отрубил: «Я об этом не вспоминаю!» И я подумал, что это, наверное, грустно - оглядываться на огромный период в своей жизни и не любить его. Для меня честь, когда ко мне подходят люди и говорят «Вы были частью моего детства!»

«САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ЗАБЫТЬ О ВНИМАНИИ К ТЕБЕ - НАПИТЬСЯ»

После премьеры первого же фильма о Гарри Поттере Дэниел стал звездой, о нем писали журналисты, за ним следовали папарацци, и постепенно это оформилось в легкую паранойю: актеру начало казаться, что за ним повсюду следят. Он понимал, что это иллюзия, но тревога была неотступна, и Дэниел начал заглушать ее алкоголем. «Самым простым способом забыть об этом было напиться. А когда ты уже очень пьян, вдруг соображаешь: «Теперь люди смотрят на тебя, потому что ты выпил, надо выпить еще, чтобы их игнорировать!»

Вскоре он понял, что надо бросать, но это оказалось нелегко. Он пытался несколько раз, ему помогали советами друзья… А потом Дэниел как-то проснулся утром после попойки и подумал: «Кажется, все это нехорошо». И с 2010 года не прикасается к алкоголю.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но «даже когда я находился в самой нижней точке, очень любил свою работу. Я любил приходить на съемочную площадку, и ни разу мне не пришла в голову мысль «Ох, лучше бы ничего этого не было, лучше бы мне не становиться Гарри Поттером. И честно могу сказать, что на работе я никогда не пил. То есть бывало, что я приходил на работу, все еще на бровях, но чтобы прямо на съемках - ни-ни. Хотя я могу пальцем показать на множество сцен, где я просто никакой, совсем опустошенный!»

Обрушившаяся на актера слава чуть было не стала причиной трагедии, но вот уже девять лет у Рэдклиффа нет проблем с алкоголем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вспоминая о «Поттере», Рэдклифф говорит, что его любимые фильмы из этого киносериала - пятый и последний («Гарри Поттер и дары Смерти, часть II»). «Что до пятого, «Гарри Поттер и Орден Феникса» - знаю, что немногие могут назвать его любимым. Но мне и сниматься в нем нравилось, и смотреть потом - тоже. Там идет речь об отношениях Гарри Поттера и его крестного, Сириуса Блэка, и в этом фильме много Гэри Олдмана!»

Дэниел считает, что «Гарри Поттер» будет так или иначе продолжен, или книги Дж. К. Роулинг будут экранизированы заново. «Я уверен, что я - не последний Гарри Поттер, которого я увижу в жизни. В конце концов, уже есть другие», - сказал он, имея в виду актеров, игравших в театральной постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Дэниел Рэдклифф: "Я уверен, что я - не последний Гарри Поттер, которого я увижу в жизни".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧУТЬ НЕ ЗАПЛАКАЛ В КВАРТИРЕ БУЛГАКОВА

На свое 21-летие Дэниел неожиданно приехал с тогдашней подружкой Лаурой О’Тул и парой друзей в Санкт-Петербург, отметил праздник в ресторанчике в центре города - счет составил скромные 7000 рублей, и еще три с лишним тысячи Дэниел оставил на чай. Вернувшись, рассказывал журналистам про Питер, что это «Самый красивый, самый изумительный, невероятный город, в котором я бывал».

Еще пару лет спустя он приехал в Москву на премьеру фильма ужасов «Женщина в черном», и зашел в булгаковскую квартиру. Оказалось, что «Мастер и Маргарита» - его любимый роман, он описывает его как «величайший взрыв воображения, безумия, сатиры, юмора и сердечности». Рэдклифф - атеист, и говорил про себя «видимо, закончу как Берлиоз», хотя заметил: «Я не верил в Бога, но после прочтения решил - может, стоит задуматься на эту тему». Любимым персонажем книги Рэдклифф называет кота Бегемота. В том же 2012 году вышел сериал «Записки юного врача», где Рэдклифф сыграл доктора Бомгарда из булгаковского цикла рассказов…

Актер на российской премьере фильма "Женщина в черном", 2012 год, Москва.Фото: Мила СТРИЖ

В булгаковской квартире Дэниел чуть не заплакал от наплыва чувств. Но Булгаков - не единственный российский писатель, которого он знает: Рэдклифф еще уважает Достоевского, Замятина и Гоголя.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ОБ ИМЕНИННИКЕ

* Его рост – всего 1 метр 65 сантиметров.

* Его родители в детстве оба были актерами, и сам он начал сниматься в кино еще ребенком: Дэвида Копперфилда в экранизации Диккенса сыграл, когда ему было 9 лет.

* По национальности он еврей. Правоверным иудеем его не назовешь, но в младенчестве ему сделали обрезание, как в свое время его отцу. Рэдклифф говорит, что и своим сыновьям, вероятно, тоже сделает обрезание.

* Рэдклифф – заядлый курильщик.

* По молодости он часто писал стихи, и говорил, что если бы не стал актером, выбрал бы профессию археолога.

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