Кошек жалко: на севере столицы массово травят животных - не только уличных, но и домашних

Какое-то средневековье творится в районе Аэропорт. За последние полтора месяца местные жители обнаружили 50 мертвых кошек. И гибнут они явно неестественной смертью. Почти каждый раз питьевая вода в уличных мисках оказывается розового цвета. Волна отравлений продолжается до сих пор, охватывая новые дворы, подъезды и подвалы. Среди жертв - не только дворовые кошки, но и вполне себе домашние Мурзики, Барсики и Пушистики.

ДЕЙСТВУЮТ ЧЕТКО И ПРОДУМАННО

Во дворе дома №4 по улице Академика Ильюшина сейчас одна тема для разговоров - массовое истребление домашних любимцев. Одна пенсионерка даже не выдержала и, потеряв котика, угодила с сердцем в больницу.

- Никакой антисанитарии в нашем дворе не было, - рассказала «КП» старшая по дому №4/2 Татьяна Раздрогина. - Кошечки все стерилизованы. Без блох и болячек. У каждой был свой опекун. Я, например, кормила трех. В последний раз - вечером 31 мая. А утром 1 июня все они оказались убиты. Сосед возвращался в четыре утра домой с работы и снял эту картину на видео. Сердце кровью обливается. Среди уличных кошек осталась одна Косуля. Да вот она идет.

Я, если честно, никогда бы не подумал, что она живет во дворе. Выглядит как домашняя. Видно, что накормлена и здорова. Шерсть ровная и мягкая. Глаза только косые. Потому так и прозвали.

За последние полтора месяца местные жители обнаружили 50 мертвых кошек. Фото: Вис Виталис

- Иди сюда, моя хорошая, - певучим голосом воскликнула женщина. - Не бойся... Честно говоря, Косуля теперь от меня не отходит. Хотя раньше все больше держалась особняком. Видно, чувствует опасность. Да и понимает, что все ее друзья исчезли.

В соседних домах та же история. Дома №3 и №5 по Академика Ильюшина. Планетная, 41. Красноармейская, 36. Часть из них обслуживает «Жилищник», а часть УК «Северстрой». Жителям говорят, что понятия не имеют, кто злоумышленник. И, похоже, не врут. Потому что в некоторых домах коммунальщики даже отверстия пробили в подвал, чтобы кошкам было где спрятаться.

- Мы очень боимся, что наряду с кошками могут пострадать дети, - говорит Татьяна Раздрогина. - Рукой схватят какую-нибудь тарелку. Потом пальцы в рот. Нужно пресечь это безобразие.

СИМЫЧ БЫЛ УМНЫМ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ

Захожу в соседний двор (Планетная, 41). Там тоже несколько кошек погибли от рук отравителей. В том числе, и домашних. Например, музыкант и писатель Вис Виталис потерял кота Симыча, которого ему подарили друзья три года назад.

- Обычный беспородистый найденыш, к которому я прикипел за это время, - рассказал «Комсомолке» артист. - Он хорошо знал местность. Был не кастрированным. И пропадал на улице по три-четыре дня. А тут уже пятый день, шестой... Нет Симыча. Ну а потом соседка рассказала, что видела его труп. Не узнать его было сложно. Черная шерсть, красный ошейник.

Маруська - любимица двора. Пытались выходить в больнице, но увы. Фото: Вис Виталис

Музыкант и его братья по несчастью обратились в полицию. Пришел участковый. Скептически осмотрелся. Задал пару вопросов местным дворникам (те ничего не знают). И ушел. С одним из них - по имени Хасан - я тоже пообщался. Мужчина работает в этом районе уже пять лет. И за все это время не замечал ничего подозрительного. Убитых кошек, говорит, как правило, находят не во дворе, где работают видеокамеры, а с внешней стороны дома. То есть отравители продумали и этот момент.

- Мы сейчас собираем подписи, чтобы подать обращение в прокуратуру, - рассказал Вис Виталис. - Налицо сразу несколько уголовных статей. Жестокое обращение с животными. Причинение морального и материального вреда. И незаконный оборот ядовитых веществ. Я, кстати, знаю, чем травят собак догхантеры. Это препараты против туберкулеза. Продаются строго по рецептам. Я позвонил в первую попавшуюся интернет-аптеку. Озвучил название. Мне ответили, без проблем. Только не сейчас, а через пару дней. А то - внимание! - к этим препаратам в последнее время вырос интерес. Может, полиции с этой стороны зайти? Вообще нужно усилить контроль за оборотом отравляющих веществ.

С 1 июня во дворах района Аэропорт было отравлено 50 кошек. Жители говорят, что география ширится.

ДОЙДЕМ ДО ГОСДУМЫ

На данный момент какой-то полезной конкретики мало. Одну мертвую кошку передали на экспертизу. Для того, чтобы специалисты выяснили, какого яду она напилась. Уголовное дело пока не возбуждали. Участковый каждый день вызывает к себе на беседу то коммунальщиков, то пострадавших жителей, то их соседей.

Группа активистов, которая образовалась за последние несколько дней, намерена дойти до Госдумы. Чтобы там решили, как все-таки можно регламентировать содержание дворовых кошек.

С 1 июня во дворах района Аэропорт было отравлено 50 кошек. Жители говорят, что география ширится. Фото: Вис Виталис

- Может, стоит для них строить отдельные площадки во дворах? - рассуждает Вис Виталис. - То, что животные брошены на произвол судьбы, это неправда. Посмотрите, на то, как они ухожены. У некоторых пятиразовое питание. Я так, извините, не ем. Но при этом живут и ночуют кошки, где придется. И еще - тоже на федеральном уровне - нужно разъяснить полицейским, как действовать в таких ситуациях. Я понимаю, что у них полно своих серьезных дел. Грабежи, изнасилования, убийства... Но у нас тоже убийства!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ЖИВОТНЫХ ТРАВЯТ БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ

- С тем, что это уголовное преступление, думаю, спорить никто не станет, - сообщил «КП» зоозащитник Илья Блувштейн. - Как и с тем, что заниматься расследованием должна полиция. Жителям советую действовать активнее. Не оставлять просто так ни одну кошачью смерть. По каждому животному писать заявление. Может, тогда в МВД поймут масштаб трагедии. Печально, но во многих наших городах существует субкультура всевозможных садистов. Одним не нравятся птицы. Другим собаки. Третьим кошки. И они таким зверским способом решают свои проблемы. Но если одни просто не знают сострадания и жалости, то другие от этих преступлений испытывают наслаждение. И те, и другие должны быть наказаны.

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