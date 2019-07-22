2019-07-22T15:26:07+03:00
Спорт

"Спартак" сыграет против швейцарского "Туна" в Лиге Европы

Первая игра для "красно-белых" пройдет в гостях 8 августа
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" в прошлом сезоне играл в Лиге Европы."Спартак" в прошлом сезоне играл в Лиге Европы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В штаб-квартие УЕФА в швейцарском Ньона прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В этом раунде турнира старт берет московский "Спартак". "Красно-белым" предстоит начать свой путь в еврокубках с поединка против швейцарского "Туна".

Первая игра противостояния запланирована на 8 августа, а спустя неделю 15 числа пройдет ответный матч. Вот как раз вторая игра состоится в Москве на домашнем стадионе "Открытие Арена". А начнется же противостояние - в Швейцарии.

Для того, чтобы пройти в групповой раунд турнира, "Спартаку" нужно будет в случае победы над "Туном" преодолеть еще один раунд. Соперник определится по итогам матчей против швейцарцев.

В прошлом сезоне, напомним, "Спартак" стартовал в квалификации Лиги Чемпионов, но вылетел оттуда после поражения от греческого ПАОКа. И продолжил выступления в Лиге Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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