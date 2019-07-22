2019-07-22T18:09:03+03:00
Звезды

Затравленная после череды модных провалов жена Тарасова назвала виновника своих бед

25-летнюю модель постоянно критикуют за деревенские луки и торчащие лямки бюстгальтера
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия КостенкоАнастасия КостенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Анастасия Костенко постоянно становится объектом насмешек публики из-за неудачных модных образов. Супругу футболиста Дмитрия Тарасова критикуют за деревенские луки, торчащие лямки бюстгальтера и образы простушки в дешевых нарядах. Дошло до того, что хейтеры советуют 25-летней модели сменить гардероб. Сама молодая мама наконец-то отреагировала на нападки.

После череды модных провалов Анастасия Костенко заявила, что не сама выбирает себе наряды. Супруга футболиста, как выяснилось, пользуется услугами стилиста.

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Анастасия выложила в Интстаграм фото с дочкой, на которой предстала в белой тунике и шортах. Хейтеры в очередной раз поспешили красавице высказать свое "фи": "Опять в пижаме вышла", "Ноги слишком худенькие. Некрасиво, когда коленка толще бедра", "Как анарексичка", "Не пойму эти огромные грубые кроссовки", "Лямочка для вешалки вылезла...".

А кто-то даже посоветовал Анастасии обратиться к профессиональному стилисту, указав контакты. И тут Костенко огорошила признанием: "Я давно с ней сотрудничаю".

Стоит отметить, что модные критики Анастасии ранее были настолько озадачены ее странными нарядами, что даже пришли на страничку Дмитрия Тарасова, чтобы обратить внимание на то, как одевается его жена. "Дмитрий, ну вы-то не слепой, и вкус присутствует, ну найдите вы уже супруге стилиста, сколько позориться-то можно, реально слезы", "Я не знаю, почему, но Настя с такой шикарной фигурой ужасно одевается. Неужели она сама не видит, что это безобразно?", - вопрошают фолловеры и даже советуют семейной паре обратиться в шоу "Модный приговор".

Сам Дмитрий Тарасов в одном из последних интервью заявил, что Анастасия является для него идеалом. "Моя жена не работает, и, честно говоря, с меня ничего не берет. Сколько я ей даю, столько она и тратит. Она молодец", – с гордостью отметил футболист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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