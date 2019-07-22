2019-07-22T17:19:02+03:00
Общество

Пассажирка, застрявшая в Шереметьево: «Нас тут больше 500 человек, у всех уже «сгорел» день в Антальи»

Авиакомпании Azur Air более 13 часов не может дать людям борт взамен сломавшемуся
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Самолет авиакомпании Azur Air в аэропорту.Самолет авиакомпании Azur Air в аэропорту.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вместо отдыха в Антальи 536 человек оказались в аэропорту «Шереметьево». В ожидании они уже более 13 часов. У некоторых сдают нервы, кто-то обеспокоен тем, что «прогорают» оплаченные дни в отеле.

- Я прилетела сюда из Владивостока, чтобы лететь отдыхать. Но мы находимся то в аэропорте, то в самолете, то снова в аэропорте, - говорит пассажирка Оксана.

- У нас вылет в 2.50 должен был быть, но в самолет нас не пустили. Сначала сказали, что задержка рейса, потом еще раз отложили и сделали манипуляцию — за 10 минут до часа «Х», когда нужно предоставлять нам гостиницу, нас таки посадили в самолет. Это было около 12.00. Какое-то время мы были там. А потом пилот вышел и сказал, что самолет неисправный и мы никуда не летим, - рассказывает «КП» Юлия П., пассажирка рейса Москва-Анталья.

У пассажиров сдают нервы, достаётся стюардессам авиакомпании.

У пассажиров сдают нервы, достаётся стюардессам авиакомпании.

- Что говорят в авиакомпании? - спрашиваю.

- Ничего не говорили. Предлагали вылет из Внуково. Но на словах, без каких-то гарантий или документов. Мы готовы и оттуда лететь, но там тоже какие-то задержки. Этой же авиакомпанией люди не могут и из Турции вылететь.

Долгие часы с пассажирами общались только представители самого аэропорта.

- Компания «Шереметьево Хэндлинг» в качестве наземного оператора по обслуживанию авиакомпании AZUR air в связи с переносом рейса предоставляла пассажирам питание и напитки согласно ФАПам (при задержке рейса более 2-х часов пассажирам предоставляются напитки, свыше 4-х часов – питание), - рассказали в пресс-службе «Шереметьево».

Позже авиакомпания выдала ваучеры по 600 рублей на еду и напитки.

- Цены тут космические, купила только пасту за 560 рублей. А сколько еще часов ждать? Неизвестно, - говорит пассажирка Юлия П. - Сейчас дали еще один ваучер, говорят, что рейс будет в 18.00.

ОФИЦИАЛЬНО

В компании AZUR air назвали причину задержки рейса ZF-9007 Москва (Шереметьево) - Анталья - техническая.

- Пассажиров рейса ZF-9007 расселили в гостиницу для ожидания вылета, им предоставлены напитки и горячее питание. Пассажиры с детьми будут доставлены трансфером за счет компании в аэропорт Внуково и направлены рейсом ZF-9997, предварительное время вылета 17.10, - рассказали «КП» в авиакомпании AZUR air.

Пассажиры, которые изъявили желание вылетать из Шереметьево ожидают новый борт в гостинице. Рейс будет выполняться на резервном воздушном судне, ориентировочное время вылета рейса — 18.00.

Задержка рейса Москва-Анталья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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