В Калининградской области построят образовательно-оздоровительный центр для детей

В городе-курорте Светлогорске Калининградской области появится современный образовательно-оздоровительный центр детского отдыха. Летний лагерь, проект которого разработан группой компаний «Просвещение», планируется создать на условиях государственно-частного партнерства. Предложение о заключении соответствующего концессионного соглашения 10 июля калининградская компания «БалтОрганика» направила в правительство региона. Разместить лагерь предполагается на базе государственного автономного учреждения «Социально-оздоровительный центр», расположенного в прибрежной зоне Балтийского моря.

Планируемый срок действия концессионного соглашения – 17 лет, объем инвестиций достигает почти 120 млн рублей. Как ожидается, первых юных отдыхающих лагерь примет уже в следующем году, а в общей сложности в нем смогут побывать более 13 тыс. детей.

В рамках работы над проектом детского центра специалисты «Просвещения» создали готовые сценарии культурно-образовательных и спортивных мероприятий, рекомендации по подбору и обучению персонала, инструкции по административно-хозяйственной деятельности.

Лагерь, на территории которого разместятся современные спальные корпуса, столовая, спортивные и танцевальные площадки, в одну смену сможет принять почти 200 детей. Для них подготовлены две образовательные программы: историко-патриотическая и лингвистическая. На их реализацию отводится три академических часа в первой половине дня. Во второй половине дня ребят будут ждать творческие и спортивные мероприятия.

«Просвещение» взяло на себя не только учебно-методическое наполнение летнего отдыха в лагере, но и полное сопровождение проекта, в том числе подготовку концессионного соглашения, создание модели организации работы лагеря и поиск банка-партнера.

- Государственно-частное партнерство получает все большее распространение в российской системе образования, - пояснил президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников. - Обладая уникальным опытом, «Просвещение» может предложить частным инвесторам и государственным органам управления образованием комплексные решения, реализация которых будет взаимовыгодной. Одно из наиболее перспективных направлений - создание на базе бывших пионерских лагерей современных оздоровительно-образовательных центров.

В правительстве Калининградской области напомнили, что проект развития инфраструктуры детского отдыха был включен в соглашение, которое в феврале этого года регион подписал с ВЭБ.РФ на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Одно из наиболее перспективных направлений деятельности "Просвещения" - создание на базе бывших пионерских лагерей современных оздоровительно-образовательных центров. Фото: Просвещение VK

- Мы приветствуем интерес первых заявителей к этому проекту, - сообщил заместитель председателя областного правительства Илья Баринов. - Рассчитываем в результате получить весомый социальный эффект в виде современной площадки для детского отдыха, а также экономическую отдачу: новые рабочие места на объекте, дополнительные налоговые поступления.

- Правительством Калининградской области планомерно создает условия для привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры региона. Надеемся на увеличение числа подобных предложений о реализации проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере, - отметил вице-премьер Калининградской области Гарри Гольдман.