2019-07-22T19:20:08+03:00
Происшествия

Во Внуково возвращается самолет, летевший в Анталию

В авиакомпании готовят резервный борт
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Боинг авиакомпании "Россия" в аэропорту.Боинг авиакомпании "Россия" в аэропорту.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Второй борт не смог вылететь в Анталию 22 июля из Москвы. Ранним утром из «Шереметьево» должен был отправиться Боинг-777, но по техническим причинам 536 пассажиров ждали резервный борт около 15 часов. К вечеру появилась информация, что взлетевший из «Внуково» самолет тоже направлялся в Анталию, но возвращается по технической причине. По некоторым данным, после набора высоты пилот сообщил об отказе одного из двигателей.

- Мы ожидаем борт назад, - подтвердили во «Внуково».

Известно, что рейс выполняет авиакомпания «Россия». Как рассказали представители, самолет на данный момент возвращается в аэропорт вылета по технической причине из-за срабатывания одного из датчиков.

- В целях неукоснительного соблюдения мер безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате лайнера в аэропорт вылета. Он сообщил об этом наземным службам аэропорта «Внуково», - рассказал официальный представитель авиакомпании «Россия».

Посадка самолета запланирована в штатном режиме без привлечения специализированных служб. Пассажиры рейса Москва-Анталия будут отправлены резервным самолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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