Противника Фёдора Емельяненко заставили извиниться

Экс-чемпион UFC Андрей Орловский в минувший уикенд одержал долгожданную победу в UFC. 40-летний белорус не побеждал в организации, начиная с марта 2018-го года. На сей раз ему удалось по очкам одолеть другого ветерана Бена Ротвелла из США.

После победы Орловский, вероятно, забыл, что даёт официальное интервью. Титулованный боец посоветовал закрыть всем недоброжелателям рты. Свои пожелания Андрей сдобрил большой порцией нецензурной брани, используя в том числе и сравнения с людьми нетрадиционной ориентации мужского пола.

В США большого резонанса эта история не получила, но UFC строго следит за поведением своих спортсменов. Официальные лица организации, включая босса организации Дану Уайта, не раз говорили, что открыты для спортсменов любой ориентации. В такой ситуации высказывание Орловского сильно резонирует с позицией руководства.

Через сутки на ресурсах UFC появилась информация о том, что проводится разбирательство. Позже Орловский выступил с извинениями.

«Я извиняюсь перед всеми, кого обидел. Я не хотел никого оскорбить. Мне очень жаль. Обещаю, что подобное никогда не повторится».

В UFC отметили, что подобные действия Орловского не имеют ничего общего с ценностями компании. Организация осуждает любые комментарии, касающиеся расы, религии и сексуальной ориентации.

Хотя, здесь в UFC лукавят, учитывая, что в прошлом году Конор Макгрегор не раз оскорблял Хабиба Нурмагомедова, но на официальном уровне его извиняться не принуждали.

Эмоциональный взрыв Орловского во многом был направлен и в адрес поклонников Фёдора Емельяненко. Известно, что после каждого поражения белоруса в его социальных сетях появляются комментарии, напоминающие Андрею о тяжёлом нокауте в бою с Фёдором в 2009 году. После того боя недоброжелатели Орловского дали ему прозвище «Стеклянный подбородок», намекая на то, что белорус совершенно не держит удар и часто проигрывает нокаутом.

Сам Орловский ревностно относится к сравнениям с Емельяненко и часто резко отвечает даже обычным болельщикам в социальных сетях. Например, в конце июня 2019 года белорус в своём Инстаграме, комментируя возможную встречу с Фёдором, отметил, что «готов насовать Емельяненко в борщ».

Андрей Орловский начал выступать в MMA в 1999 году. В 2005-м стал чемпионом UFC, но после поражения от Фёдора Емельяненко его карьера резко пошла на спад.