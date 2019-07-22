«Желание изменить мир остается»: победители KFC BATTLE получили миллион на добровольческие проекты

KFC BATTLE – масштабный международный проект, который направлен на помощь российской молодежи в стремлении жить активно, развиваться и достигать успеха. Восьмой сезон проекта стал по-настоящему масштабным: праздники спорта и музыки KFC BATTLE FEST прошли в 6 городах России и СНГ, а участниками десяти конкурсных направлений стали около 100 000 человек из 26 стран СНГ и Европы. Суперфинал KFC BATTLE завершился грандиозным фестивалем с участием звезд, гостей, наставников проекта и тысяч молодых людей, заряженных идеями изменить мир.

Второй год в проекте проходит конкурс KFC BATTLE: волонтерство, который дает возможность молодежи представить социальные идеи и получить финансирование на их реализацию. В 2019 году звездным Наставником номинации стал популярный певец, актер и режиссер, посол доброй воли от Всемирного молодежного совета ООН в 2007-2013 гг. Алексей Воробьев. Музыкант давно занимается благотворительностью и часто дает концерты в поддержку больных детей. В KFC BATTLE Алексей активно поддерживал участников, помогал советами, готовил к финалу.

Праздники спорта и музыки KFC BATTLE FEST прошли в 6 городах России и СНГ Фото: пресс-служба KFC

Участники направления проделали длинный путь: от подачи заявки и победы в народном голосовании до выполнения задания звездного Наставника. В итоге только восемь претендентов приехали в Дом финалистов, чтобы вместе с кураторами подготовить итоговые проекты для экспертного жюри Суперфинала. В него вошли представители KFC по России и СНГ: генерального директора KFC по России и СНГ Раиса Полякова, директор по операционной деятельности Ольга Елисеева, PR-директор Ирина Гущина, руководитель отдела по работе с персоналом Людмила Кислова, а также Наставник KFC BATTLE: волонтерство Алексей Воробьев, директор АНО «Подвиги» Наталья Широкова, руководитель социальных проектов ИД «Комсомольская правда» Валерия Кибец и заместитель Председателя Российского Союза Молодежи по внутренней политике Сергей Соколов. С помощью кураторов конкурсантам удалось хорошо подготовиться и представить свои проекты на Суперфинале.

Экспертное жюри выбрало победителей KFC BATTLE-волонтерство Фото: пресс-служба KFC

После рассмотрения экспертным жюри в KFC BATTLE: волонтерство победили четыре участника: трое из них разделили между собой грант в миллион рублей, а один проект выиграл специальный грант от корпоративного фонда «Открывая горизонты». Ими стали: Ольга Саксон из Санкт-Петербурга с благотворительным концертом «Stream Family»; Екатерина Лошакова из Екатеринбурга, которая представила проект «Создаю будущее» в поддержку детей из социально неблагополучных семей и Полина Чиблис из Томска с идеей по развитию добровольческого движения в отдаленных маленьких поселках «Волонтерский караван». Отдельный приз завоевала астраханка Александра Кузьмина с проектом «Нескучная профессия», направленным на профориентацию подростков из детских домов. Помимо грантов победителей ждет путешествие в Испанию от туроператора SUNMAR.

Авторы лучших волонтерских проектов Фото: пресс-служба KFC

По словам генерального директора KFC по России и СНГ Раисы Поляковой, компания всегда была заинтересована в теме волонтерства. Добровольческое направление развивается в KFC с 2013 года с момента создания Корпоративной лиги волонтеров. Сегодня Лига включает более 2 500 участников по всей стране. Продолжая развитие направления, в 2015 г. KFC создал фонд «Открывая горизонты». «Волонтеры делают более 2000 добрых дел в год в России и СНГ, мы помогаем 102 детским учреждениям в 32 регионах России, решая важную задачу – профориентацию подростков», - отмечает генеральный директор KFC по России и СНГ Раиса Полякова.

Видя интерес со стороны молодежи к добровольчеству, в прошлом году KFC принял решение включить это направление в проект KFC BATTLE. «Второй год подряд мы получаем сотни ярких и полезных идей на конкурс, а наиболее перспективным помогаем финансово и экспертно. Радует, что в этом году настрой участников остался прежним, они также хотят изменить мир к лучшему. Только подход стал серьезнее, уровень реалистичности и проработанности идей значительно вырос», - говорит генеральный директор KFC по России и СНГ Раиса Полякова.

Самыми популярными темами 2019 года в номинации по волонтерству стали поддержка детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, образование, экология и развитие добровольческих инициатив. «Появляются ребята, которые готовы консолидировать усилия и расширять волонтерскую деятельность. Мы, KFC, будем продолжать работу в этом направлении, развивать волонтерские проекты. Пока этот батл не такой массовый, как по футболу или стритболу, и нам хотелось бы еще больше участников и вовлечения», - комментирует генеральный директор KFC по России и СНГ Раиса Полякова.

В KFC BATTLE: волонтерство победили четыре участника Фото: пресс-служба KFC

Сегодня KFC BATTLE – это стартовая платформа и возможность для молодежи реализовать себя и свои идеи в спорте, творчестве и волонтерстве. Проект сотрудничает с 15 региональными фондами, в 2019 году участниками конкурса во всех направлениях стали более 1100 воспитанников детских домов и школ-интернатов, в семи командах были люди с ограниченными возможностями. «В будущем KFC планирует расширять волонтерское направление за счет ещё большего взаимодействия с корпоративным фондом «Открывая горизонты» и сотрудничества с тематическими НКО», - отмечают организаторы конкурса.

Официальным информационным партнером KFC BATTLE: волонтерство выступил ИД «Комсомольская правда».