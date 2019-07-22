2019-07-22T20:12:35+03:00
Общество

Покорить дикую природу и свою жизнь: Путешественники учат воспитанников детдомов сплавляться по рекам, выживать в тайге и спасать людей

Уже больше 20 лет Центр «Грань» помогает подросткам из детских домов отправляться в походы по красивейшим местам и выбрать свой путь в жизни
Наталия КУДРЯШОВА
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Уже больше 20 лет Михаил Непогодин вместе с единомышленниками помогает воспитанникам детских домов Хабаровского края найти свой путь. Фото: Центр ГраньУже больше 20 лет Михаил Непогодин вместе с единомышленниками помогает воспитанникам детских домов Хабаровского края найти свой путь. Фото: Центр Грань
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- Мы хотим научить ребят, оказавшихся в детских домах, полезным навыкам, которые помогут им идти вперед не только в дикой природе, но и просто по жизни. Помочь им стать самостоятельными, здоровыми, счастливыми людьми, - говорит директор Центра социальной адаптации молодежи «Грань», тренер по гребному слалому и туризму Михаил Непогодин.

Уже больше 20 лет он вместе с единомышленниками - путешественниками, тренерами и педагогами - помогает воспитанникам детских домов Хабаровского края найти свой путь.

Главное - удивительные приключения, которые ждут ребят Фото: Центр Грань

Главное - удивительные приключения, которые ждут ребят Фото: Центр Грань

«Ребята к тебе прикипают, тянутся»

- 20 лет назад я не задумывался особо о проблеме сирот, не знал о ней. У меня была совсем другая работа, хорошая зарплата. Но я знал, что на самом деле хочу заниматься с детьми. Когда-то я закончил пединститут и в 1998 году пришел работать в профучилище № 31. Перед каникулами у одного студента я спросил: «Когда ты к родителям?» А он ответил: «Куда?» Так я понял, что все мои студенты - детдомовские. А они к тебе очень быстро прикипают, тянутся, - рассказывает Михаил Непогодин.

Вместе со студентами профучилища он начал ходить в походы, учил ребят вождению, прыгал с парашютом.

- Обо всем этом мы выпускали свою газету. Сейчас у «Грани» есть ежегодное издание, фестиваль фильмов и фотографий - а начиналось все тогда, с детской газеты, когда мы сами были себе голосом, - вспоминает Михаил Непогодин. - Когда я читал их статьи - комок к горлу подкатывал. Они были очень простые, но от сердца. Ребята писали: «Мама, я тебя никогда не видел, но люблю тебя»...

Путешественники вместе с ребятами сплавляются по рекам и устраивают походы Фото: Центр Грань

Путешественники вместе с ребятами сплавляются по рекам и устраивают походы Фото: Центр Грань

Подростков учат выживать в мороз и сплавляться по рекам

Сейчас преподаватели и инструкторы «Грани» воплощают в жизнь уже третий проект на средства президентского гранта. В июне завершился проект «Будь готов прийти на помощь», в котором участвовали дети из девяти сиротских учреждений Хабаровского края.

Инструкторы провели целую серию практических занятий по выживанию в дикой природе - учили ребят, как вести себя в опасных ситуациях и помогать другим. Так, например, зимой подростки тренировались спасать людей на тонком льду.

- Я надевал на себя специальный костюм, проваливался под лед и ребята, используя свои знания, пробовали меня спасти: тянули мне шарфы, рукава,ветки, лыжи учились перекатываться по льду. Восемь раз я погружался под лед. Более 100 ребят смогли поучаствовать в этих занятиях, - рассказывает Михаил Непогодин.

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Михаил Непогодин учит ребят спасать человека из ледяной воды
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Дети и подростки учились плавать, спасать утопающих, сплавляться на каяках, ставить палатки, разводить костер, ходили на лыжах, узнавали, как вести себя при лавинах и что делать, если ты заблудился в мороз.

Но главное - удивительные приключения, которые ждали ребят, - сплавиться по реке на рафтах и катамаранах, взобраться на самую высокую скалу, разделить с друзьями котел с ухой на свежем воздухе и уснуть под звездным небом - разве не мечта?

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Такой необычный праздник ребятам подарили в Новый год
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- Недавно мы вернулись из очередного похода на реку Анюй: с ребятами из Найхинского детского дома сплавлялись на рафтах, забирались на скалы. С нами поехали и дети, и преподаватели, и даже директор детского дома. И хотя проект уже закончился, все у нас спрашивают: «Ну вы же нас не оставите?» И вот, я еду к ним, потому что дети соскучились, - рассказывает Михаил.

Один проект незаметно перерос в следующий: «С рюкзаком по краю». В нем центру «Грань» помогает Хабаровский краевой музей им. Н.И.Гродеково и ФГБУ «Заповедное Приамурье».

- Мы хотим, чтобы ребята, проходя нашими маршрутами, узнавали больше о родных землях и их истории. А в конце планируем выпустить журнал «Грань», посвященный полностью Хабаровскому краю, - говорит Михаил Непогодин.

В походах и соревнованиях принимают участие и приемные, многодетные семьи. Фото: Центр Грань

В походах и соревнованиях принимают участие и приемные, многодетные семьи. Фото: Центр Грань

«Когда ты видишь, как твой воспитанник вырастает, стремится к лучшему - это здорово»

Сейчас Центр социальной адаптации молодежи «Грань» фактически является ресурсным центром для детских домов Хабаровского края. Для ребят постоянно устраивают туристические походы и соревнования. Помимо воспитанников социальных учреждений в них принимают участие и приемные, многодетные семьи.

- Когда ты видишь, как твой воспитанник вырастает, заводит дом, семью, зарабатывает на жизнь, стремится к лучшему - это здорово. Они добиваются всего своим трудом, не за счет родителей - далеко не каждый так сможет. Наш первый воспитанник сейчас помогает нам строить базу: с кают-компанией, гаражом, мастерской, скалодромом... Кто-то после училища смог закончить институт, у кого-то сейчас двое-трое своих детей и счастливая семья, - говорит Михаил Непогодин.

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Начал функционировать скалодром на базе Центра Гран
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ИСТОЧНИК KP.RU

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