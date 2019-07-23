Особенные дети в Хабаровском крае создают резные деревянные узоры

Многие дети-инвалиды чувствуют неуверенность в себе. Бороться с этим в Хабаровском крае решили по-особенному. В рабочем поселке Переяславка, расположенного неподалеку от краевой столицы, создали ремесленный класс на средства президентского гранта. Ребята из школы-интерната №9 занимаются там домовой резьбой по дереву. Всем им от от 11 до 17 лет. Дети рисуют узоры на внешней стороне деревянного дома, украшая его, как это делали в старину.

Существует программа всего несколько месяцев, но подростки уже сейчас научились многому: переносить элементы декора с бумаги на деревянную заготовку, а также из отдельных узоров составлять композиции для резных наличников и карнизов. И это только начало. Активисты планируют пойти намного дальше. Как минимум до краевой столицы.

Дети рисуют узоры на внешней стороне деревянного дома, украшая его, как это делали в старину.Фото: АНО «Центр духовного и физического развития «Русское ремесло»»

- Мы хотим открыть в центре Хабаровска выставку, но не для того, чтобы показать изделия. Дети, с которыми я работал, сами будут проводить мастер-классы и консультировать людей, желающих обучиться домовой резьбе. Разумеется, под моим руководством. Затем будем приглашать и туристов. У этого метода работы большой потенциал в плане социализации. Мастеров у нас много, но рассказывать о себе они не умеют. Знаю из практики, настолько сложно даже здоровому человеку презентовать себя и то, что умеешь делать. Наша задача - чтобы ребята в дальнейшем не комплексовали перед клиентами, - рассказывает директор АНО «Центр духовного и физического развития «Русское ремесло»» Алексей Страх.

Участников проекта, а их всего 12, поровну поделили на два класса. Потом решили создать еще один проект на деньги от выигранного президентского гранта. В нем уже три класса, в каждом по четыре ученика. Однако на цифре в 24 подопечных организаторы не захотели останавливаться и решили проводить мастер-классы. Здесь речь идет минимум о 400 людях.

- Умственная отсталость – это только звучит страшно, на самом деле это нормальные адекватные ребята. Я был приятно удивлен тем, что они здорово справляются с заданиями. Обучение технике домовой резьбы – только начало пути, интересная картинка, за которую можно уцепиться. Дальше планируем заниматься 3D-моделированием и работа на станках с часовым управлением. Если резные наличники на окна нужны не каждому, то спрос на мебель и двери из дерева будет всегда, - добавил руководитель проекта.

У активистов появилась идея создать на территории интерната библиотеку в стиле русской избы. Фото: АНО «Центр духовного и физического развития «Русское ремесло»»

Однако и это не все. Впереди у них долгий путь - восстановление и украшение домовой резьбой деревянных православных храмов и памятников деревянного зодчества Дальнего Востока. Уже есть и храм на примете. Он находится в селе Кругликово, примерно в 20 километрах от Переяславки. Уже даже есть все для того, чтобы приступить к работе: разработанный дизайн и готовый макет. Этим летом ребята должны уже начать воплощать идеи в жизнь.

Также, благодаря президентскому гранту, у активистов появилась идея создать на территории интерната библиотеку в стиле русской избы. А потом и вовсе привлечь в ремесленные классы молодежь и взрослых из ближайших сел. Но самое главное это мечта Алексея – создать в Хабаровске подобие московского Парка ремесел, как на ВДНХ.