У нас любят фаворитов

На что обращать внимание при выборе букмекера? Как отличить надежную компанию от сомнительной? Безопасно ли делать ставки в интернете? Вот вопросы, в которых надо разобраться, прежде чем сделать первую ставку.

Букмекерство в России - это 28 лицензированных компаний. Их доля - около 60% всего букмекерского рынка. Остальная половина - мошенники.

Они главный и общий конкурент всех легально работающих букмекерских компаний. В 2017 году доля легальных и нелегальных компаний распределялась в пропорции 30% на 70%, так что прогресс налицо. Благодаря деятельности Роскомнадзора доля черного рынка снижается. В 2018 году заблокировано более 100 000 сайтов с азартными играми, и это не предел.

Как обходить нелегальные сайты стороной, чтобы не лишиться денег? Самое простое - посмотреть, в какой доменной зоне зарегистрирован сайт. Легальные российские компании оперируют только в зоне RU, в то время как псевдобукмекеры могут скрываться под доменами любых юрисдикций.

Игроки все чаще выбирают легальные сайты - только они гарантируют надежность. Рисков невыплаты выигрыша и недобросовестного оперирования в легальном секторе практически нет, в нелегальной же зоне игрок не защищен - в спорных ситуациях или блокировки незаконного сайта ему некуда обратиться за правовой помощью. Более того, он и сам косвенно становится «соучастником преступления».

Имейте дело только с лицензированными компаниями, входящими в одну из нескольких Саморегулируемых организаций букмекеров (СРО).

Оценить надежность букмекерской компании поможет перечень важнейших критериев.

Возраст компании

Год основания бизнеса - важный фактор, но не решающий. Многие компании за время существования часто меняли владельцев, в результате так же часто менялась и стратегия компании.

Количество сотрудников

Сотрудники - ценный актив любого бизнеса. Большой штат указывает на стремление руководителей масштабировать деятельность, активно развивать сервисы и совершенствовать продукт, быть привлекательным работодателем в регионах, то есть там, где традиционно есть дефицит рабочих мест.

Реклама

Часто компании идут по пути прямой агрессивной рекламы, рассчитанной на быстрое получение прибыли и обещание сумасшедших выигрышей, горы фрибетов и манящих бонусов. Как правило, именно такой рекламой изобилуют сайты с пиратским видеоконтентом или порносайты. Будьте осторожны!

Охват и география деятельности

Наличие широкой региональной сети говорит о взвешенной и последовательной политике по увеличению количества пунктов приема ставок (ППС) в стране. Посмотрите, в каких городах работает компания, есть ли среди них города-миллионники, как часто компания открывает новые клубы. Локальность бизнеса, напротив, может свидетельствовать о разрозненных и бессистемных действиях по открытию клубов, что может негативно влиять на качество продукта и сервисов.

Финансовая безопасность и гарантии

Чтобы понять, насколько крепко букмекер стоит на ногах, достаточно заглянуть в Реестр членов СРО.

В реестре фиксируется год основания компании, ее «документальная история», а также наличие дисциплинарных нарушений.

Также вы можете оценить размер компенсационного фонда СРО, чьим членом является организатор пари. Этот фонд служит страховкой для игрока в случае, если компания, например, обанкротилась.

Социальная ответственность

Социальная ответственность - это то, что обеспечивает многим букмекерским компаниям право быть значимой частью спортивного сообщества. Сегодня благодаря активности топовых букмекеров бизнес стал одним из основных источников инвестиций в российский спорт. Тут и спонсорские контракты, и отчисления в пользу профессиональных лиг и спортивных федераций, и благотворительные проекты по поддержке детско-юношеского спорта. Важный индикатор социальной ответственности - соблюдение принципов Responsible Gaming - общемировой практики по борьбе с психологической зависимостью от игры.

Общественное признание

Главный индикатор качества любой компании - общественное признание. Заслуги букмекеров отмечаются наградами - профессиональными, спортивными, потребительскими. За последние несколько лет букмекерский рынок очень повзрослел, увеличилось количество рекламы, букмекеры платят целевые отчисления в пользу спорта. Меняется и сам потребитель - сегодня ставят не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы проверить знания и получить эмоциональное удовольствие. В этой связи никогда не нужно забывать, что букмекерство - это прежде всего интеллектуальный спор, а клиент букмекерской компании - настоящий знаток спорта!

УЧТИТЕ, ЧТО...

На что чаще всего ставят

Самое популярное пари - «тотал» или, говоря проще, количество голов/очков. На «тотал» приходится около 50% всего объема ставок. Россияне любят результативные матчи, поэтому в футболе чаще всего ставят на то, что будет забито 2 и более голов, а в хоккее 4 и более шайб. На втором месте по популярности пари на победителя (25%), причем можно поставить на победу не только во всем матче, но и в его части: ставки принимаются на исходы таймов, периодов, сетов. Кстати, в теннисе можно сделать ставку на победу в розыгрыше очка. Популярны и ставки на точный счет. Например, в футболе часто ставят на исходы 1:2 и 2:1.

Футбол - традиционно самый популярный вид спорта, занимающий 45% от общего объема ставок. Второе место делят хоккей, баскетбол и теннис (по 15%), а замыкают список самых популярных волейбол (5%) и настольный теннис (4%).