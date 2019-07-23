Единственная возможность, которую я получил как самозанятый, - это возможность занять у самого себя

- Как ты открываешь купальный сезон?

- С помощью штопора.

* * *

- А вы рисковали когда-нибудь жизнью ради любимой женщины?

- Я это делаю каждый день - ем то, что она готовит.

* * *

Была сегодня на приеме у психолога. Рассказала ему подробно про свою жизнь.

Он плакал… Еле успокоила!

* * *

Съезд учителей математики закончился дракой. Чего-то не поделили.

* * *

- А меня вчера собака покусала!

- Бешеная?

- Нет, нормальная. Что я, дурак, бешеную собаку за хвост дергать?!

* * *

Недавно обнаружил у себя уникальную способность! Я умею умножать в уме семизначные числа. Правда, неправильно…

* * *

А еще меня бесит, что ты мне не перезваниваешь, когда я бросаю трубку.

* * *

В Арбитражном суде судья спрашивает бизнесмена:

- Вы уклонились от уплаты налогов так, как рассказал налоговый инспектор?

- Совсем не так, но идейка у него отличная!

* * *

На предприятии был арестован пенсионер, который на протяжении нескольких лет выдавал себя за предпенсионера.

* * *

Чтобы наверняка знать, что его предмет пригодится, учитель геометрии на уроке нарезал колбасу транспортиром.

* * *

Глажу кошку после того, как руками поем жареную курицу или колбасу, чтобы ей было вкусно умываться.

* * *

- О! Серега! Привет! Как ты? Где работаешь?

- Да в аэропорту, туалеты мою.

- Ты идиот? Иди ко мне в фирму. Зарплата - две штуки баксов в месяц, машину дам.

- Да? И уйти из авиации?!