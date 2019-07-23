Единственная возможность, которую я получил как самозанятый, - это возможность занять у самого себя
- Как ты открываешь купальный сезон?
- С помощью штопора.
* * *
- А вы рисковали когда-нибудь жизнью ради любимой женщины?
- Я это делаю каждый день - ем то, что она готовит.
* * *
Была сегодня на приеме у психолога. Рассказала ему подробно про свою жизнь.
Он плакал… Еле успокоила!
* * *
Съезд учителей математики закончился дракой. Чего-то не поделили.
* * *
- А меня вчера собака покусала!
- Бешеная?
- Нет, нормальная. Что я, дурак, бешеную собаку за хвост дергать?!
* * *
Недавно обнаружил у себя уникальную способность! Я умею умножать в уме семизначные числа. Правда, неправильно…
* * *
А еще меня бесит, что ты мне не перезваниваешь, когда я бросаю трубку.
* * *
В Арбитражном суде судья спрашивает бизнесмена:
- Вы уклонились от уплаты налогов так, как рассказал налоговый инспектор?
- Совсем не так, но идейка у него отличная!
* * *
На предприятии был арестован пенсионер, который на протяжении нескольких лет выдавал себя за предпенсионера.
* * *
Чтобы наверняка знать, что его предмет пригодится, учитель геометрии на уроке нарезал колбасу транспортиром.
* * *
Глажу кошку после того, как руками поем жареную курицу или колбасу, чтобы ей было вкусно умываться.
* * *
- О! Серега! Привет! Как ты? Где работаешь?
- Да в аэропорту, туалеты мою.
- Ты идиот? Иди ко мне в фирму. Зарплата - две штуки баксов в месяц, машину дам.
- Да? И уйти из авиации?!
ИСТОЧНИК KP.RU