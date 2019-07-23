Сюрприз от Metallica: Группа хеви на рукаве

Когда в 1991 году «Металлика» всей своей тяжестью обрушилась на аэродром «Тушино», фанаты щипали себя после каждой песни: неужели это действительно они, а не напялившие парики участники 13-го состава «Ласкового мая»? Наш меломан, не избалованный в те годы визитами западных грандов, не мог поверить в то, что рок-боги снизошли до советских людей. И если бы этим людям сказали, что спустя 28 лет Джеймс Хэтфилд и Ко вновь приедут к нам, но споют уже не только Unforgiven, а еще и цоевскую «Группу крови», люди бы съехали с катушек окончательно. Но это не сон, и щипать себя не надо: в воскресенье в «Лужниках» «Металлика» исполнила хит «Кино» - на ломаном русском, который Хэтфилд воспроизводил с помощью написанных на латинице шпаргалок.

Выглядело это милым реверансом в адрес наших легенд, о которых их американские коллеги никогда не слышали. И уж точно они не подозревали, что свой главный концерт «киношники» отыграли там же, в Лужниках, в 1990 году, за год до явления «Металлики» советскому народу. Которое, пожалуй, все же стало событием куда более эпохальным, нежели исполненная по шпаргалкам «Группа крови».

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