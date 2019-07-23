2019-07-22T23:33:48+03:00
Звезды

Сюрприз от Metallica: Группа хеви на рукаве

Легенды хеви-метала сыграли в Москве песню Цоя «Группа крови» [видео]
Глеб ГУБАРЕВ
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Лидер «Металлики» Джеймс Хэтфилд, пропев написанный на бумажке текст, следит за реакцией публики: ну как, нормально у меня с русским? Фото: Гавриил Григоров/ТАССЛидер «Металлики» Джеймс Хэтфилд, пропев написанный на бумажке текст, следит за реакцией публики: ну как, нормально у меня с русским? Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Когда в 1991 году «Металлика» всей своей тяжестью обрушилась на аэродром «Тушино», фанаты щипали себя после каждой песни: неужели это действительно они, а не напялившие парики участники 13-го состава «Ласкового мая»? Наш меломан, не избалованный в те годы визитами западных грандов, не мог поверить в то, что рок-боги снизошли до советских людей. И если бы этим людям сказали, что спустя 28 лет Джеймс Хэтфилд и Ко вновь приедут к нам, но споют уже не только Unforgiven, а еще и цоевскую «Группу крови», люди бы съехали с катушек окончательно. Но это не сон, и щипать себя не надо: в воскресенье в «Лужниках» «Металлика» исполнила хит «Кино» - на ломаном русском, который Хэтфилд воспроизводил с помощью написанных на латинице шпаргалок.

Выглядело это милым реверансом в адрес наших легенд, о которых их американские коллеги никогда не слышали. И уж точно они не подозревали, что свой главный концерт «киношники» отыграли там же, в Лужниках, в 1990 году, за год до явления «Металлики» советскому народу. Которое, пожалуй, все же стало событием куда более эпохальным, нежели исполненная по шпаргалкам «Группа крови».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

"Группа крови на рукаве". Почему исполнение Metallica песни Цоя всколыхнуло "креативный" класс в России

Сергей МАРДАН

Наш колумнист Сергей Мардан считает, что это оправдание их заурядной и неинтересной жизни, в которой нет ничего оригинального

Внезапно культурным событием недели стало исполнение группой Metallica хита Виктора Цоя «Группа крови». Обычный маркетинговый ход, на который часто идут исполнители во время своих зарубежных турне, неожиданно стал в России явлением. (подробности)

Группа крови от Metallica.

ИСТОЧНИК KP.RU

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