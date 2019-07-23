Сглаз - долой, фобия - вон!

Аэрофобия (боязнь авиаперелетов)

Все знают, что Алла Пугачева боится летать на самолетах, поэтому предпочитает передвигаться на поезде. А когда Примадонна вынуждена лететь, то молится перед взлетом. Подобные проблемы испытывает не только Алла Борисовна.

Певица Юлия Ковальчук на днях призналась: «В самолете практически живу с 18 лет, а все равно не могу привыкнуть к сильной турбулентности, молниям рядом и жестким посадкам. Сердце выскакивает, ладошки потеют, разговоры о том, что это безопасно, спасают только на время…»

Продюсер Яна Рудковская этим летом также написала в социальных сетях о том, что после рождения младшего сына боится летать: «Сжимаю волю в кулак и захожу в очередной самолет, стараясь ни о чем плохом не думать... Если по моему маршруту летит только компания с сомнительной репутацией, никогда не полечу…»

Актриса Анна Снаткина, чтобы победить аэрофобию, ходила на прием к психологу. У Снаткиной в самолете регулярно случаются панические атаки - началось это после того, как однажды при перелете из Таиланда на борту случилась поломка.

Ради победы над аэрофобией Анна Снаткина обратилась к психологу. Фото: instagram.com/snatkina_anna

Чтобы победить страх, иногда достаточно просто включить воображение. Телеведущая Жанна Бадоева однажды оценила находчивость соседки по лайнеру, внук которой перепугался, когда самолет попал в зону сильной турбулентности,: «Чтобы приободрить ребенка, женщина предложила ему представить, что самолет - это американские горки. В какой-то момент она даже начала визжать, как на аттракционах, от удовольствия. Внук был в восторге!»

Демофобия (боязнь толпы, скопления людей)

Актриса Анастасия Самбурская терпеть не может скопления людей, поэтому старается выбирать отдых в немноголюдных местах. Ее фобия не распространяется на выступления на сцене - Анастасии не нравятся скопления людей, когда она не защищена. К примеру, клубы, супермаркеты, многолюдные пляжи.

А вот Алена Апина всегда боялась петь на стадионах и других больших площадках, а произошло это после того, как однажды много лет назад в Дмитрия Маликова кто-то из зрителей бросил тяжелую стеклянную бутылку. Пусть музыкант и не пострадал, но Алена с тех пор с опаской смотрит на бурлящую перед сценой толпу.

Омматофобия (боязнь порчи и сглаза)

Некоторые звезды боятся сглаза и порчи, поэтому стараются не выставлять напоказ детей и подробности личной жизни. «Довыставлялась!» - жалуется порой Елена Ваенга, когда заболевает ее сын. Певица Нюша родила дочь в прошлом году, но до сих пор скрывает ее имя и не показывает лица, Полина Гагарина прячет также лицо дочери, а Александр Овечкин запрещает жене показывать сына. Боятся сглаза!

Нюша не только не показывает лица дочери, но даже не называет ее имени. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Актриса Юлия Высоцкая, после того как случилась трагедия с ее дочерью Машей (девочка серьезно пострадала в автоаварии), перестала публиковать фото с детьми в социальных сетях. В одном из интервью она предполагала, что причиной беды может быть чрезмерная демонстрация личной жизни публике: «Тогда мне искренне казалось, что здоровая, веселая, нормальная семья - это хорошо. Я готова была этим делиться. Но теперь, думаю, тема семьи закрыта навсегда… Не надо рассказывать, как тебе хорошо. Я пропустила момент, когда надо было перестать отдавать радость. Лучше было оставить ее себе. Я потеряла грань, где свои, а где нет. Всеобщая доступность… В медийном пространстве ее надо фильтровать. Но для этого надо быть очень опытным человеком. Мой опыт дался мне серьезной ценой…»

Многие артисты носят обереги: даже Ксения Собчак, которая всегда высмеивала суеверия, во время беременности по совету маму носила амулет. Собчак испугали рассказы о том, что беременные более уязвимы для сглаза и порчи, поэтому она носила оберег «Глаз Фатимы».

Батофобия (боязнь глубины)

Влад Топалов провел медовый месяц с женой Региной Тодоренко на острове Крит. Плавал Топалов преимущественно в бассейне с прозрачной водой, а на море далеко не заплывал. «Мне нужно видеть дно, - признается певец. - Если вода мутная, то уже все - не поплыву»,

Батофобия также всю жизнь преследовала народную артистку РСФСР Людмилу Хитяеву. В детстве она чуть не утонула и, хоть и научилась плавать в бассейне, купаться на открытой воде боялась. Но судьба послала ей испытание в виде роли в «Тихом Доне». Чтобы снять сцену, в которой Дарья утопилась, Хитяевой пришлось раз пять набирать в легкие воздух и уходить под воду. Она справилась. Актриса вспоминала: «Не представляете, чего мне это стоило! Страх перед водой я так и не преодолела».

А вот Кристину Орбакайте вода не пугает: плавает она прекрасно. Однако и у нее есть страх, связанный с водой - певица боится нырять.

Бронтофобия (боязнь грозы, молнии)

Нынешнее лето выдалось дождливым, регулярно гремели грозы и сверкали молнии, серьезно осложняя жизнь Лере Кудрявцевой. Дело в том, что она с детства боится грозы. Первоклассница Лера как-то с семьей отдыхала летом на даче, вечером небо покрылось тучами и началась страшная гроза. «Гром не прекращался, а мне казалось, что молния попадет в дом и он сгорит, - вспоминала телеведущая. - С тех пор, как только начинается сильный дождь, детский страх возвращается. Друзья забавляются: постой под дождем часок - и все пройдет!» Впрочем, фобия настолько сильна, что на такой радикальный способ избавления от нее Лера вряд ли решится.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Алкоголь в самолете не спасет!»

- Страх авиаперелетов - самая распространенная сейчас фобия, - говорит психолог Илья Саглиани. - Аэрофобы боятся не только катастроф, но и высоты, и замкнутого пространства, им страшно потерять контроль, они боятся состояния, в котором не могут повлиять на ситуацию. Психологическое возбуждение людей с этими фобическими расстройствами негативно отражается не только на эмоциональном фоне, но и на физическом здоровье.

Психолог Илья Саглиани.Фото: СОЦСЕТИ

Поэтому нужно использовать практики релаксации: слушать расслабляющую музыку, отключаться от ситуации с помощью книги или недосмотренного интересного фильма, увлечься азартной компьютерной игрой. Надо читать меньше об авиакатастрофах и их последствиях и почаще вспоминать о том, что в ДТП погибает намного больше людей, чем в воздухе. Не нужно пить алкоголь - спирт способствует возбуждению нервной системы, его расслабляющее действие слишком коротко. Общительным людям рекомендуется знакомиться в лайнерах с соседями и вести с ними беседы до конца полета.

Аэрофобию сложно лечить, но чаще всего помогает реальная работа с психологом. Лучше о своих страхах рассказывать специалисту и прорабатывать их. То же самое касается других фобий.