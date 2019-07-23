2019-07-23T00:15:12+03:00
Спорт

Опрос: Как наши клубы выступят в квалификации еврокубков

"Краснодар", "Спартак" и тульский "Арсенал" узнали своих соперников
Сергей КИРИЛЛОВ
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Фото: ФК "КраснодарФото: ФК "Краснодар
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Наши клубы узнали своих соперников по квалификации еврокубков. «Краснодар» в 3-ем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с португальским «Потру». Это самый сильный и титулованный клуб, который мог попасть на этом этапе. «Порту» в 2004 году выиграл ЛЧ, с 2011 года все время играл в групповом этапе, а в прошлом сезоне дошел до четвертьфинала. «Краснодар» же только дебютирует в главном кубковом турнире Европы. Первый матч «Краснодар» играет дома 7 августа, а ответный 13 августа в гостях.

В Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В этом раунде турнира старт берет московский «Спартак». Красно-белым досталась в соперники четвертая команда Швейцарии - «Тун».

В свою очередь тульский «Арсенал», в случае прохода «Нефтчи» во втором раунде отбора, сразится с израильским клубом «Бней Иегуда». Матчи пройдут 8 и 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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