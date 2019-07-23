Венесуэла опять погружается во тьму

Все новое - это хорошо забытое старое. Примерно так можно сказать о нынешней ситуации в Боливарианской Республики, опять оставшейся без света в этот понедельник. Причем это не какое-то локальное отключение, к которым жители Венесуэлы привыкли за последние полгода. Речь, видимо, идет о массовом коллапсе, затронувшем все штаты государства.

- Девушка, мне стоянку оплатить.... - голос корр. "КП" оборвался на полуслове, когда в помещении стало темно. Очередной перебой работы электросети не удивил "бывалого каракасца", однако раньше подобные обрывы на линии были практически незаметны, ведь подача энергии восстанавливалась через пару секунд. В этот раз все было иначе.

Проведя пару минут в кромешной тьме, и поняв, что надеяться на генератор нет смысла, я "выполз на свет божий" из подземного паркинга, подсвечивая себе путь мобильником. Обстановка на улице свидетельствовала, что, видимо, в столице произошло массовое отключение электричества - светофоры не работали, лампы не горели, а на сотовом исчез мобильный интернет. Продавцы начали потихоньку закрывать свои ларьки - без света нет доступа к всемирной сети, а это значит, что кредитные и дебетовые карточки, которыми пользуется большая часть населения при дефиците налички, не работают.

Коллеги по СМИ только подтвердили догадки, рассказав, что свет пропал где-то полпятого дня (полдвенадцатого ночи по Москве). По всему Каракасу не ходит метро, свет есть в очень малом числе районов, а люди заводят бензиновые генераторы, заранее купленные и поставленные на балконы еще во время прошлого "блэкаута". Причем, как говорят СМИ в регионах, такая ситуация происходит по всей стране.

Чем вызвано нынешнее отключение электричества, пока не ясно. В пресс-службу национальной корпорации "Корпоэлек" не дозвониться, а другие органы власти до сих пор не сделали каких-либо заявлений за исключением короткого сообщения, что есть небольшие проблемы с энегообеспечением части столицы. Тем временем местные соцсети уже начали выдвигать одну версию за другой. Кто-то написал, что в штате Сукре рано утром взорвался трансформатор, в результате чего во всех домах погас свет.

Похоже, что в Венесуэлу вернулись жестокие времена "апагона" (так здесь называют массовые отключения электроэнергии). В прошлый раз свет отрубили марте этого года, и тогда практически две недели из каждого окна поблескивали обычные восковые свечки. Однако такая "романтика" нанесла существенный урон всей национальной экономике - пропали тонны продовольствия из-за неработающих холодильников, сотни тысяч людей не смогли выйти на работу, производство нефти тоже фактически "встало". По разным оценкам тогда ущерб составил около 2 миллиардов долларов.

Власти начали обвинять США и местную оппозицию, в том что они якобы организовали "кибератаки" на одну из крупнейших гидроэлектростанция в мире - "Эль Гури", расположенную в штате Боливар на востоке страны. Эта ГЭС занимает шестое место на нашей планете по мощности и вырабатывает 60 процентов (хотя кто-то говорит и о 80 процентах) всей электроэнергии Венесуэлы.

Потом сюда же добавилась версия о том, что античависты применили "электромагнитное оружие", а следующее заявление властей утверждало, что "наемники из крупнокалиберных снайперских винтовок" расстреляли трансформаторы рядом с ГЭС. Правда это или нет, никто так и не выяснил, но тем не менее до сегодняшнего дня у Боливарианской Республики сохранялись серьезные проблемы с обсечением населения и промышленности электричеством. Например, во всех штатах страны, кроме Каракаса, был введен режим ежедневных отключений, когда каждые сутки люди оставались без света на 3-4 часа.

Сколько продлится этот апагон, никто не знает, но жители страны уже привыкли к этим неурядицам. Их не волнует ни политика, ни санкции, а просто хочется спокойной жизни...

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