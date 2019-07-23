“Одежда – это прошлое народа”: В Новосибирске создают модные коллекции, вдохновленные традиционными нарядами хакасов

“Одежда – это прошлое народа”. Так говорят в Фонде сохранения культуры хакасов «Ал Хоорай» из Новосибирска. Здесь решили сохранить и вернуть современности традиционные наряды и узоры хакасов.

- Народный костюм составляет единое целое и отражает представление хакасов об окружающей среде, - говорят в фонде.

Когда-то молодые девушки поверх платьев носили распашные кафтаны, а замужние женщины обязаны были накидывать безрукавку «сигедек». На праздники они наряжались в платья из шелка, парчи, плиса с ярким растительным орнаментом, а голову покрывали круглой шапкой с околышем или расписным платком. Причем носили его иначе, чем на Руси: складывали так, чтобы образовался подгиб “курее”.

В мастерской Фото: Фонд «Ал Хоорай»

В фонде «Ал Хоорай» отмечают: хакасские мастерицы продолжают сохранять и развивать старинные техники вышивки, но рукодельниц, знающих все тонкости и особенности, становится все меньше. Тогда как опрос среди хакасок-студенток Новосибирских вузов показал: лишь четверть из них немного умеют вышивать, две трети не владеет родным языком, почти половина мало знает о культуре своего народа. Но 90% хотели бы изучать ремесла, язык своих предков - но не имеют возможности.

Решить эту проблему помог проект «Дух и традиции народа в современной моде», получивший президентский грант. На курсах вышивки и шитья молодые девушки осваивали все тонкости традиционного мастерства. Благодаря проекту молодые талантливые девушки получили шанс и больше узнать о прошлом своего народа, его традиций, и реализовать свой творческий потенциал.

А в творческой дизайнерской лаборатории на основе этнических нарядов и вышивки мастерицы создавали современную одежду. Оказалось, что традиционные хакасские узоры вполне уместны на технологичных спортивных костюмах, а женственные очертания народных платьев просто не способный выйти из моды. Причем наряды не просто остались на эскизах и манекенах - а пошли “в люди”. Отшивать их уже взялись несколько мелкосерийных швейных предприятий.

Модели, созданные по проекту, показывают на подиумах в Новосибирской области и Хакасии Фото: Фонд «Ал Хоорай»

— Мне очень радостно, что мое предложение по открытию мелкосерийного швейного производства положительно приняли и хакасские предприниматели. Была даже открыта фирма «Алтын кип», и теперь ее руководитель налаживает как технологический, так и бизнес-процессы в направлении производства современной одежды в этническом стиле. Наши молодые дизайнеры активно сотрудничают с этой фирмой, работают над моделями, отшивают экспериментальные варианты, и предлагают их потребителям, - рассказала учредитель Фонда «Ал Хоорай» Ольга Доможакова.

Авторы проекта не только смотрят в будущее - но и еще пристальнее вглядываются в прошлое. Параллельно идет исследовательская работа по сбору орнаментов и техник вышивки кызыльского диалекта хакасов - локальной культуры, оказавшейся на грани исчезновения. Учеными уже собран уникальный материал по теме кызыльских орнаментов. Его дополняют данными ученых-этнографов и рисунками, которые молодые воспитанники проекта делают в летней этнографической экспедиции. По итогам в свет выйдет иллюстрированная книга "Вышивка кызыльского диалекта хакасов".