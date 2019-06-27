2019-07-23T12:00:41+03:00
Общество

Вода России

Первое, без чего не может жить человек, – воздух. Второе – вода. И того, и другого в России много. Пока
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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По данным ООН более 1,2 млрд людей на Земле живут в условиях постоянного дефицита пресной воды, около 2 млдр регулярно страдают от ее нехватки. Некоторые страны из-за этого жизненно важного ресурса на грани войны. А мы…

Да, нас с детства учили экономить воду. Но учили как-то неназойливо. Факультативно. В то время, когда европейцы рукомойник затыкали пробкой, мы образно говоря, плевали в колодцы. Потому что – параллельно рассказывали нам – у нас самые большие ледники, самые полноводные реки, а одно озеро Байкал напоит всю планету. Поэтому россиянин расходует воды в 3,5 раза больше, чем среднестатистический европеец.

И вот в XXI веке пришло понимание: нет неисчерпаемых ресурсов. Наши ледники тают, реки загажены неочищенными стоками, а озера мелеют. Главное перспективное преимущество России – ее водные ресурсы – в опасности.

Именно поэтому появилась федеральная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», всероссийская акция «Вода России» и эта газета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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