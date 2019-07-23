2019-07-23T11:32:02+03:00
Происшествия

В Подмосковье обокрали директора Института стратегической безопасности

Грабители вынесли из дома Юрия Шалыганова ювелирные изделия и часы
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Юрий Шалыганов, директор Института стратегической безопасностиЮрий Шалыганов, директор Института стратегической безопасности
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Инцидент произошёл 23 июля в Красногорске. Неизвестные проникли в дом Юрия Шалыганова поздним вечером и похитили ценности.

«В полицию обратился Юрий Шалыганов, директор Института стратегической безопасности. Мужчина заявил о том, что в период времени с 22 вечера 22 июля по 1 ночи 23 июля неизвестные лица проникли в его дом на улице Центральная в селе Дмитровское Красногорского района. Из дома были похищены ювелирные изделия и часы. Точный ущерб устанавливается.» - рассказал КП источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает воров.

Шалыганов Юрий Викторович, председатель московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», член Совета президиума «Союза садоводов России», директор Института стратегической безопасности. Автор серии книг «Проект «Россия». Награждён несколькими высшими церковными и правительственными наградами России, в том числе орден Святого Даниила Московского II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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