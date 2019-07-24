Суперакция от Candy: покупаешь технику – получаешь бесплатные авиабилеты в Европу

Официальный интернет-магазин Candy запустил летнюю акцию: при покупке техники Candy из определенного списка каждому покупателю предлагается получить авиабилеты в один из 20 европейских городов. И это не обман, не «развод» доверчивых покупателей. Рассказываем, почему новый тип акции – без розыгрыша, с гарантированным призом каждому покупателю – на самом деле работает. И почему подобные акции выгодны всем – и компании-производителю, и интернет-магазину, и авиакомпаниям, и простому покупателю.

Эксперт потребительского рынка Игорь Макаров рассказывает, что сейчас в нашей стране и мире в целом сложилась ситуация, когда без акции или скидки продать какой-либо товар, будь то стиральный порошок или стиральная машинка, довольно сложно. Больше нет дефицита, предложение стойко превышает спрос (это правило не срабатывает разве что с супермодными новинками типа кроссовок от звезд, да и то через пару месяцев ажиотаж спадает). Причем сейчас индустрия акций, особенно проводимых крупными компаниями и магазинами становится все более прозрачной. Проверить добросовестность продавца потребитель может на каждом этапе акции, хотя бы читая отзывы в интернете. Сейчас также наметилась тенденция совместных акций, которые в содружестве проводят разные компании, в нашем случае - интернет-магазин, сервис по продаже билетов и авиакомпании. Потребитель получает приз – авиабилет(-ы), а все остальные участники акции свою выгоду: магазин - лояльных клиентов, авиакомпании укомплектовывают рейс. Все честно. И если разобраться, всем выгодно.

Итак, пошагово рассказываем, как поучаствовать в жаркой акции интернет-магазина Candy и получить авиабилет на регулярный рейс в один из 20 городов Европы.

1. Акцию проводит официальный интернет-магазин крупного и известного во всем мире производителя бытовой техники из Италии.

2. Заявленная акция – не лотерея. Candy гарантирует¹ авиабилет в одну из 20 столиц Европы каждому(!), кто купит технику из указанного списка. Каждому - это значит, и вам тоже! Если, конечно, вы совершите эту покупку и в срок выполните все условия акции.

3. В акции, фактически, принимают участие несколько десятков авиакомпаний, организующих регулярные рейсы из России в Европу, – да, Candy обещает билеты на регулярные рейсы, а не на чартеры!

4. Это выгодно всем. Такая акция, безусловно, вызовет интерес у покупателей. Это значит, что акционные товары будут быстро распроданы. Авиакомпании, в свою очередь, получат гарантированный спрос на билеты, и, продавая их компании Candy, по сути, оптом, смогут сделать хорошую скидку. В сухом остатке: Candy продает все товары, авиакомпании отправляют самолеты без пустых мест, покупатели – приобретают новую технику и бесплатный билет в Европу. Результат – все в плюсе!

Стоит обратить внимание, что в акции участвуют не только товары высокого ценового сегмента, но и очень доступные по цене модели.

Если у вас есть давняя мечта побывать, например, в Вене, Праге или Париже – самое время ее исполнить! Благодаря Candy вам больше не придется делать выбор между покупкой чего-то необходимого и путешествием своей мечты. Заплатив один раз, вы сможете сделать и то, что должны, и то, что вам действительно хочется! Акция «Полет с Candy» стартует 22 июля и продлится ровно месяц. Получение заветных билетов займет некоторое время, но главное – вы их точно получите, если выполните несколько простых действий. Полные правила участия и условия получения авиабилетов указаны на сайте организатора.

¹ При соблюдении всех условий акции, указанных на сайте организатора shop.candy.ru.