2019-07-23T12:30:34+03:00
Происшествия

Гражданина Китая дважды обокрали в московской гостинице "Метрополь"

Из номера Юй Ян украли сперва 1200 долларов, а спустя несколько часов еще 500$
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Одна из версий правоохранителей, что гражданина Китая мог обокрасть сам персонал гостиницыОдна из версий правоохранителей, что гражданина Китая мог обокрасть сам персонал гостиницыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Инцидент произошел 11 июля в столичной гостинице "Метрополь" на Театральном проезде, куда 10 июля заселился 32-летний гражданин КНР Юй Ян.

"Днем 11 июля Юй Ян отсутствовал в своем номере. Вернувшись, мужчина обнаружил, что из его кошелька, который оставался в номере отеля и лежал внутри сумки, пропали 1200 долларов США. Юй Ян сообщил о случившемся на стойку регистрации гостиницы и отправился на ужин. Спустя несколько часов, когда мужчина снова вернулся в номер - он недосчитался уже 1700 долларов." - рассказал КП источник в правоохранительных органах

После повторной кражи, мужчина снова сообщил на стойку регистрации гостиницы о произошедшем. Персонал "Метрополя" пообещал разобраться в сложившейся ситуации, однако через несколько дней, 13 июля, Юй Ян все же решил написать заявление в полицию.

Общий ущерб от действий вора составил 108 тыс. руб. Полицией было возбуждено уголовное дело по ст. 158 - Кража. Одна из версий правоохранителей, что гражданина Китая мог обокрасть сам персонал гостиницы. В настоящее время полиция разыскивает вора и устанавливает все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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