2019-07-23T14:33:45+03:00
Общество

«Пятёрочка» поддерживает «Московское долголетие»

Торговая сеть «Пятёрочка» присоединилась к программе лояльности проекта Мэра Москвы «Московское долголетие», которая направлена на расширение возможностей досуга для старшего поколения
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках проекта в московских парках этим летом проводятся спортивные, творческие и образовательные занятия, активным участникам которых «Пятёрочка» будет вручать подарочные кобрендинговые карты лояльности торговой сети «Выручай-карта» с 5 555 начисленными баллами.

«"Пятёрочка" - торговая сеть с высоким уровнем социальной ответственности бизнеса. Мы помогаем нашим гостям – людям старшего возраста – формировать и поддерживать здоровый образ жизни, заботиться о собственном благополучии и долголетии. Сегодня "Пятёрочка" рада объявить, что первой и единственной среди ритейлеров стала партнёром проекта Мэра Москвы "Московское долголетие", позволяющего старшему поколению жить более насыщенно, интересно и здорово», - говорит Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

Торговая сеть «Пятёрочка» заботится об удобстве и комфорте своих покупателей, предоставляя дополнительные скидки льготным категориям граждан. Так, ежедневно в первой половине дня для пенсионеров действует скидка 5%, а по понедельникам и четвергам – 10%. За 2018 год пенсионеры Москвы совершили в «Пятёрочке» более 41 млн покупок, получив совокупную скидку более 1,3 млрд руб.

Благодаря проекту «Московское долголетие» женщины в возрасте 55+ и мужчины 60+ могут совершенно бесплатно во всех районах Москвы посещать различные занятия. В рамках «Летнего сезона» проекта, запущенного Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы совместно с Мосгорпарком, москвичи старшего возраста занимаются английским языком и информатикой, гимнастикой и скандинавской ходьбой, творчеством и шахматами в городских парках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Отправляемся в Кению по следам «Короля Льва»
18 июля в прокат выйдет новый фильм «Король Лев». В преддверии этого события торговая сеть «Пятёрочка» запустила специальную акцию «Почувствуй себя по-королевски» для юных отважных исследователей саванн и их родителей, приуроченную к мировой премьере
Новости 24
Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании
В Госдуме выступили против сокращения размеров мест для парковки
Большинство россиян нейтрально относятся к татуировкам
СК задержал директора лагеря в Хабаровском крае, в котором при пожаре погибло четверо детей
Исследование показало, в какой стране можно заработать на жилье быстрее всего
Пчеловоды готовят жалобы в прокуратуру из-за гибели пчел в России
Медведев: нужно определить, кто разрешил эксплуатацию лагеря под Хабаровском
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов в России
В центрах госуслуг Москвы запустили проект «Город великих людей»
В России предложили давать доступ к e-mail только идентифицированным пользователям
Совфед освободил от должности зампрокурора России
Пожар в лагере в Хабаровском крае: Погибло трое детей
Кабул попросил объяснить слова Трампа о возможности за неделю закончить войну в Афганистане