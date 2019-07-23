«Пятёрочка» поддерживает «Московское долголетие»

В рамках проекта в московских парках этим летом проводятся спортивные, творческие и образовательные занятия, активным участникам которых «Пятёрочка» будет вручать подарочные кобрендинговые карты лояльности торговой сети «Выручай-карта» с 5 555 начисленными баллами.

«"Пятёрочка" - торговая сеть с высоким уровнем социальной ответственности бизнеса. Мы помогаем нашим гостям – людям старшего возраста – формировать и поддерживать здоровый образ жизни, заботиться о собственном благополучии и долголетии. Сегодня "Пятёрочка" рада объявить, что первой и единственной среди ритейлеров стала партнёром проекта Мэра Москвы "Московское долголетие", позволяющего старшему поколению жить более насыщенно, интересно и здорово», - говорит Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

Торговая сеть «Пятёрочка» заботится об удобстве и комфорте своих покупателей, предоставляя дополнительные скидки льготным категориям граждан. Так, ежедневно в первой половине дня для пенсионеров действует скидка 5%, а по понедельникам и четвергам – 10%. За 2018 год пенсионеры Москвы совершили в «Пятёрочке» более 41 млн покупок, получив совокупную скидку более 1,3 млрд руб.

Благодаря проекту «Московское долголетие» женщины в возрасте 55+ и мужчины 60+ могут совершенно бесплатно во всех районах Москвы посещать различные занятия. В рамках «Летнего сезона» проекта, запущенного Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы совместно с Мосгорпарком, москвичи старшего возраста занимаются английским языком и информатикой, гимнастикой и скандинавской ходьбой, творчеством и шахматами в городских парках.