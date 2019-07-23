Криштиану Роналду не будут судить за изнасилование

Полиция округа Кларк штата Невада выступила с официальным заявлением. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что заявление гражданки США Кэтрин Майорги в адрес Криштиану Роналду не являются поводом для возбуждения уголовного дела. Таким образом, следствие пришло к выводу, что доказательной базы у Майорги нет.

Ранее обвинение базировалось только на словах модели о том, что Роналду изнасиловал её десять лет назад - в Лас-Вегасе в 2009 году. По версии девушки, она сама пришла в пентхаус Роналду и зашла принять ванну, тогда португальский футболист и воспользовался её беспомощностью.

Согласно данным немецкой прессы, Майорга в 2010-м году подписала соглашение о неразглашении и получила за это 375 тысяч долларов. В 2018-м году девушка заявила, что из-за случая в 2009-м году у неё в жизни начались психологические проблемы, поэтому она решила пойти в суд.

Из-за дела об изнасиловании Криштиану Роналду потерял несколько спонсоров. Представители Nike и EA Sports публично выражали обеспокоенность громким скандалом. Позже фотография Роналду была удалена с обложки футбольного симулятора FIFA.