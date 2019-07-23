Летние ночи: топ-5 идей, как сделать их действительно незабываемыми

Главный подарок летнего сезона — это теплые уютные ночи, когда можно смело забыть о времени и ловить каждый момент. Специально для вас мы собрали список дел, благодаря которым вы точно не забудете это лето.

1. Организуйте свой ночной велопарад по улицам любимого города.

Соберите друзей или найдите единомышленников в социальных сетях, нарисуйте маршрут — и вперед, навстречу зеленым скверам и широким проспектам!

2. Устройте безумное чаепитие.

Если вы давно хотели провести душевные выходные на даче, вот вам повод — вечеринка с персонажами Льюиса Кэрролла! Накройте стол под раскидистым деревом, развесьте фонарики и бумажные украшения и не забудьте про чайные пирамидки Lipton. В линейке много необычных вкусов, среди которых каждый обязательно найдет себе напиток по душе. Например, можно попробовать Lipton Mint Chocolate — яркий тандем мяты и шоколада в чайных пирамидках задаст тон веселью. И пусть гости постараются раскрыть своих героев — дайте каждому задание подготовить костюм, реквизит и реплики.

3. Сосчитайте все звезды в бассейне под открытым небом.

Новый модный вид городского досуга летом — купание в открытом бассейне, и, чтобы порадовать как можно больше любителей плавания, по будням бассейны работают до полуночи. Как только освежитесь и восстановите силы после ежедневного офисного марафона, ныряйте в ночь со всеми ее огнями и понемногу отдающим тепло асфальтом мостовых. Двигайтесь в ритме города!

4. Проведите ночь «как в пионерлагере».

Нет ничего романтичней, чем потрескивающие в костре поленья, песни под гитару и птичьи трели перед рассветом. Покажите младшим членам семьи, как невероятно вкусна запеченная в углях картошка, а старших удивите жаренным на палочке маршмеллоу. Или соберите друзей и махните с палатками в настоящий поход к реке! Чтобы школьная романтика не обернулась сражением с комарами, запаситесь репеллентами и подберите подходящую одежду.

5. Прокатитесь на автомобиле мечты.

Воспользуйтесь услугой каршеринга или обычной аренды и на сутки станьте владельцем машины вашей мечты! Это может быть соло-путешествие или романтическое свидание, которое завершится встречей рассвета в самом красивом месте города.

Будет ли наступившее лето ярким и запоминающимся, зависит только от вас, какой бы ни была погода. Если зарядят дожди, вы всегда сможете собрать друзей за чашкой ароматного чая Lipton и вспомнить все те веселые истории, которые вас объединяют!