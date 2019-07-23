При пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае погибли четверо детей

В Хабаровском крае увеличилось количество погибших при пожаре в детском лагере «Холдоми». Число жертв выросло до четырех. Стало известно, что в больнице погиб мальчик, который пытался спасти других детей из палаток. Мама ребенка рассказала «КП» о героическом поступке сына.Он вернулся в горящую палатку, чтобы спасти девочек.

После пожара его доставили в Солнечную районную больницу. Родители сидели у реанимационной палаты, где врачи спасали жизнь мальчика в полном неведении. Он был долгожданным первенцем в семье, в которой остался еще один ребенок. Саша стал четвертой жертвой страшного пожара. Погибшие подростки находились в коме. Транспортировать их было нельзя из-за серьезных ожогов тела.

Первой скончалась София В. 23 июля ей должно было исполнится 11 лет. Девочка умерла в свой День рождения. С Сашей М. они были друзьями, именно за ней он ринулся в горящую палатку. Потом в больнице скончались еще два ребенка – обе девочки. «КП» публиковала полный список детей, пострадавших в пожаре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721774" frameborder="0"></iframe> Видео сгоревшего детского палаточного городка в Приморье.

Дети, которые тоже были в той злополучной смене, рассказывали «КП», что палатки одна за другой вспыхивали у них на глазах.

- Два моих одноклассника ночью находились в палатке, не в той, что загорелась, а рядом. Один из них спал, а второй нет. Они просто услышали, что на улице начал кто-то бегать и кричать. Тот, который не спал, успел переодеться из пижамы в футболку и джинсы, вынес телефон, кажется, деньги. А второй спал, и когда его разбудили, выскочил в одной пижаме и тапочках. И взял с собой только телефон. После этого их палатка сразу же погорела, - рассказала Руслана.

Одна из возможных причин пожара – обогреватели. К такому предварительному выводу пришли следователи. Дети тоже думают, что вспыхнуть палатки могли именно и-за этого. Один из детей, отдыхающих в лагере, рассказал, что внутри было холодно, и они попросили обогреватели. Им строго настрого запретили что-то на них вешать, но таким образом подростки сушили вещи.

Директора лагеря уже задержали, о чем он сам сообщил журналистам. Всего задержанным по громкому делу двое. Следователи уже возбудили по данному факту уголовное дело по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721828" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет задержал двух человек по уголовному делу о гибели детей под Хабаровском.

Премьер- министр России Дмитрий Медведев поручил разобраться, кто разрешил эксплуатацию лагеря под Хабаровском.

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