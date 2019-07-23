2019-07-23T14:15:06+03:00
В мире

Польша пригласила на 80-летнюю годовщину начала Второй мировой Германию, а не Россию

Скорбную дату она предпочла отметить с сегодняшними союзниками, а не со своим освободителем
Ася ХОВАНСКАЯ
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Такое странное решение объяснял вице-премьер Польши Яцек СасинТакое странное решение объяснял вице-премьер Польши Яцек СасинФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В своей оголтелой неприязни к России польские власти скатились уже к полнейшему абсурду: нашу страну не пригласили на отмечание 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, зато позвали развязавшую самую страшную бойню в истории Германию.

- Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу, - объяснял вице-премьер Польши Яцек Сасин, увязывая это решение с Украиной.

Среди ожидаемых гостей помимо канцдера ФРГ Ангелы Меркель (она свое участие пока не подтвердила) президент США Дональд Трамп, страны-члены НАТО, Восточного партнерства, включая Беларусь.

Тот факт, что на церемонии на мысе Вестеплатте в Гданьске 1 сентября в 4.48 утра (время нападения гитлеровцев на Польшу) будет присутствовать страна-агрессор, а не страна-освободитель, неблагодарных поляков не смущает.

- Эти драматические события Польша будет отмечать вместе со странами, с которыми мы сегодня тесно сотрудничаем в интересах мира во всем мире, основанного на принципах соблюдения международного права, - заявила пресс-служба президента Польши Анджея Дуды.

ОФИЦИАЛЬНО

- Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными, - отреагировал на варшавский выпад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Александр ДЮКОВ, директор Фонда «Историческая память»:

«Странно, но ожидаемо»

- Такой расклад вызывает удивление, но, к сожалению, предсказуем. Это не первое мероприятие, куда нас не пригласили. Согласно существующей в Польше позиции, 17 сентября 1939 года она подверглась агрессии и со стороны СССР, хотя такую позицию нельзя назвать обоснованной. Действия польского руководства сегодня выглядят странно - Германия для него оказалась более приемлемым гостем, чем Россия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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