Минобороны РФ ответил официально на обвинения в нарушении самолетами воздушного пространства Южной Кореи

Сеульское информагентство «Рёнхап» со ссылкой на «военные источники» обвинило ВВС России и Китая в незаконном вторжении в воздушное пространство Южной Кореи.

«С 9 до 10 утра 23 июля российский бомбардировщик [Ту-95мс — ред.] дважды вторгся в нашу зону воздушной безопасности. В воздух были подняты истребители, включая F-15 и F-16, которые отогнали нарушителя предупредительным огнём», — уверяет инфорагентство.

При этом, добавляют сеульские журналисты, ранее в тот же день воздушное пространство Страны утренней свежести нарушили и китайские «бомберы». А потом… присоединились к российским коллегам и все вместе куда-то улетели.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщает:

«Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и «Хун-6к ВВС НОАК [Народно-освободительной армии Китая] осуществляла воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей […] По данным объективного контроля, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено».

Факт «воздушного боя c предупредительным огнём» другими источниками не подтверждается. Нельзя исключать, что сеульские СМИ, которые любят потчевать публику новостями в духе «лидер КНДР Ким Чен Ын скормил жену диким псам», вновь увлеклись погоней за дутыми сенсациями:

— У меня нет информации о подобных действиях российских или чьих-либо ещё ВВС, и тем более о нашем якобы «вторжении». Всё это очень похоже на очередную фейковую новость, — сказал «КП» сенатор, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. — Думаю, тем самым просто формируется повестка в американской инфвормвойне, чтобы выставить Россию (а заодно и Китай) «агрессорами».

Действительно, Сеул — один из ключевых сателлитов США в этом тихоокеанском регионе. И, что называется, всё время идёт а кильватере Белого дома. Вместе с большинством своих СМИ.

А вот военно-техническое сотрудничество «Медведя и Дракона» на Тихом океане — похоже, стало реальностью.

— И Россия, и Китай подвергаются давлению со стороны США, неудивительно, что между ними расширяется взаимодействие, в том числе военное, — говорит доктор исторических наук, эксперт по Китаю Сергей Буранок. — Например, в 2018 году министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва и Пекин договорились регулярно проводить военные учения. Одно из них было совсем недавно, на рубеже апреля-мая нынешнего года: ВМФ двух стран отрабатывали совместными манёвры под названием «Морское взаимодействие-2019» в Жёлтом море.

— Причём далеко не всё эпизоды нашего военно-технического сотрудничества попадают в СМИ, — продолжает Буранок. — Что касается нынешнего инцидента, то есть очень много примеров, когда военные самолёты вторгались в «чужое» пространство ненамеренно, поэтому в отсутствие конкретных доказательств говорить о «вине России и Китая» сложно.