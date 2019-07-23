2019-07-23T15:31:40+03:00
Экономика

Государство возродит заготконторы, но бабушкам запрещать сбор ягод и грибов не будет

Депутат разъяснил, о чем на самом деле идет речь в нашумевшем законопроекте
Елена ОДИНЦОВА
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Когда речь идет о дикоросах, сразу возникают разговоры, что государство хочет отрегулировать, как бабушкам ходить по грибыКогда речь идет о дикоросах, сразу возникают разговоры, что государство хочет отрегулировать, как бабушкам ходить по грибыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Главный смысл заинтриговавшего общественность законопроекта о регулировании сбора ягод, грибов и прочих дикоросов — вовсе не в регулировании, а в том, чтобы дать возможность предпринимателям организовывать заготконторы. Чтобы такая возможность появилась и на заготовке тех же грибов-ягод можно было легально делать бизнес, нужны поправки в законодательство. Об этом журналистам рассказал на пресс-конференции председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

- Когда речь идет о дикоросах, сразу возникают разговоры, что государство хочет отрегулировать, как бабушкам ходить по грибы. Не хочет государство регулировать, как бабушкам ходить по грибы. Тот законопроект, который был внесен, предусматривает только организацию заготконтор. Потому что возможности, которые дают те же ягоды-грибы, сейчас используются на малую толику, - разъяснил депутат. - В первоначальном варианте законопроекта предполагалось, что этим будут заниматься потребкооперативы. Ко второму чтению законопроект доработали — чтобы такие конторы могли создавать и заниматься заготовками также и малые предприятия, и сельхозкооперативы.

Сейчас законопроект, по словам главы думского комитета, подготовлен ко второму чтению и проходит очередные согласования.

- Наверно, причины такого долгого согласования — и это наша недоработка - в том, что в общественном сознании эта тема преломляется как регулирование сбора ягод-грибов, - говорит Николай Николаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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