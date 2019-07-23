2019-07-23T15:48:19+03:00
Политика

Бомбардировщики России и Китая впервые поднялись на совместное патрулирование

Стратегические бомбардировщики в боевой четверке облетели Азиатско-Тихоокеанский регион
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В составе первой боевой четверки были два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Дальней авиации Ту-95МСВ составе первой боевой четверки были два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Дальней авиации Ту-95МСФото: Роман ЗЛОБИН
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В первый совместный патруль вышли самолеты Воздушно-космических сил России и ВВС Народно-освободительной армии Китая. Об этом во вторник сообщает Министерство обороны России. В составе первой боевой четверки - два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Дальней авиации Ту-95МС и два китайских стратегических бомбардировщика "Хун-6к".

- Международная авиагруппа в ходе выполнения задач действовала строго в соответствии с положениями международного права. По данным объективного контроля нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено, - комментирует событие пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве отметили, что совместное патрулирование осуществлено с целью углубления и развития "российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности".

По данным Минобороны плановое мероприятие было проведено в рамках реализации военного сотрудничества на 2019 год и не направлено против третьих стран.

Напомним, сегодня власти Южной Кореи обвинили Россию в том, что наши Ту-95МС нарушили их воздушное пространство. В Минобороны разъяснили, что эти обвинения беспочвенны.

В МИРЕ

Минобороны РФ ответил официально на обвинения в нарушении самолетами воздушного пространства Южной Кореи

Корейские СМИ сообщили об инциденте, который произошел в тихоокеанском регионе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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