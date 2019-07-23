Больше парковок и зеленых зон для отдыха: как благоустраивают территорию возле Киевского вокзала

Узкие тротуары, недостаточное освещение, нерегулируемые перекрестки, стихийная торговля овощами, заставленные машинами парковки возле Киевского вокзала - такая картина останется в прошлом. Пространство в начале года отправили на реконструкцию. В планах добавить зелени и объединить прогулочные зоны Дорогомилово с Воробьевской набережной, Нескучным садом и Парком Горького. Это более 60 гектаров территории. Благоустройство улиц и площадей у Киевского вокзала завершится осенью.

- Мы последовательно наводим порядок возле вокзалов. Реконструируем, ремонтируем, благоустраиваем вокруг пространство, делаем его более комфортным и безопасным, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время ведется комплексное благоустройство улиц и переулков в районе Киевского вокзала. Основная идея благоустройства - создать комфортное городское пространство для пешеходов с сохранением транзитной функции. Ведь в сутки здесь бывает около 200 тысяч человек. А благодаря красивейшему пешеходному мосту Богдана Хмельницкого и причалу речных судов Бережковская набережная пользуется большой популярностью у москвичей и туристов.

В настоящее время ведется комплексное благоустройство улиц и переулков в районе Киевского вокзала.Фото: Алиса ТИТКО

- Увеличиваем на 30% объем парковок для такси, на 20% увеличится объем наземного транспорта (автобусы). Очень важно, чтобы пространство было комфортно для пешеходов. Поэтому связки между железнодорожным вокзалом, станцией метрополитена и пешеходным мостом через Москву-реку будут накрыты навесом, будет обеспечен комфортный переход в любое время года, - отметил Сергей Собянин.

Основная идея благоустройства - создать комфортное городское пространство для пешеходов с сохранением транзитной функции.Фото: Алиса ТИТКО

Одновременно будут благоустроены 19 улиц, переулков и площадей. Киевский сквер, расположенный между набережной и вокзалом, должен стать местом отдых и встреч. Множество новых деревьев создадут приятную прохладу и дадут тень в жаркие дни. Привокзальная площадь станет пешеходной, на ней сохранится только линия такси. В проезде между Киевским вокзалом и ТЦ "Европейский" будет создан пешеходный бульвар со скамейками и павильонами кафе. Вся эта большая работа, по словам мэра города, будет завершена осенью 2019 года.

КОНКРЕТНО

- воздушные кабельные линии уберут под землю,

- создадут 13 остановок,

- установят 1500 фонарей с энергосберегающими лампами,

- появятся удобные скамейки,

- разобьют газоны, вдоль улиц и вокруг площадей высадят сотни деревьев и кустарников.

КСТАТИ

На Смоленской-Сенной площади, в сквере напротив здания МИД России осенью 2019 года планируется установить памятник Евгению Максимовичу Примакову.

ЧТО ЕЩЕ

На втором этапе, в 2020–2021 годах, на реставрацию отправят Украинский бульвар, Кутузовский проспект, набережные Тараса Шевченко и Бережковскую, а также Большую Дорогомиловскую и Смоленскую улицы.