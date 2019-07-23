В России планируют вернуть советские лечебно-трудовые профилактории

В России прорабатывают новый закон, который разрешит открывать на крупных промышленных предприятиях и строительных комбинатах филиалы колоний - поселений и исправительных центров, где всегда найдется работа для осужденных. Речь прежде всего идет о тех, кто совершил не тяжкие преступления.

Это какое-то дежавю: во времена Советского Союза при колониях существовала разветвленная система лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП), где граждан не только заставляли работать, но и лечили от алкоголизма и наркомании. Отправляли лечиться в ЛТП тунеядцев, алкоголиков, хулиганов, и тех, кто не желал платить алименты и ЖКХ. Опыт отправки на принудительные работы в наших судах уже есть.

Идея здравая. А что делать социально безответственным человеком, который игнорирует интересы общества?

По мнению авторов проекта уже сегодня можно трудоустроить порядка 6 тысяч заключенных, которые бездельничают в колониях.

"Российская газета" привела данные Федеральной службы исполнения наказаний России, где говорится, что на 1 июля в 123 колониях-поселениях отбывает наказание 33,3 тысячи осужденных. Это в основной массе люди трудоспособного возраста, которым просто необходимо работать, чтобы покрыть свои долги.