2019-07-23T16:58:53+03:00
Политика

Украинский журналист: Люди голосовали против ярой русофобии и за прекращение войны в Донбассе

Киев ждет, что Зеленский уйдет от порошенковской истерии
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На избирательном участке в Харькове после завершения процедуры голосования, воскресенье 21 июля.На избирательном участке в Харькове после завершения процедуры голосования, воскресенье 21 июля.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Подсчет бюллетеней на Украине практически завершен. Обработано 93,6% голосов. Чудес в этой гонке уже не случится. Абсолютное большинство в Верховной Раде взяла партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Из 450 мест в парламенте «Зе» займет 253. Значит, ему не придется создавать коалиции с другими политиками, чтобы продавливать свои законы. Такая триумфальная победа случилась впервые в украинской истории.

«Серебро» отходит пророссийской силе «Оппозиционная платформа — за жизнь». У нее 45 депутатских мандатов. А «бронзу» делят Юлия Тимошенко и Петр Порошенко — по 24 места в Раде. Символично, но на сотые процентов Тимошенко обогнала экс-президента.

- Порошенко окончательно добили на выборах, - рассказал «КП» украинский журналист Александр Чаленко. - Сначала он проиграл в пух и прах в президентской гонке, теперь на выборах в Раду на нем поставили крест. Даже за Юлию Тимошенко проголосовало больше людей. Порошенко загнал себя в националистическое гетто. Это в 90-е и нулевые он был ярым русофилом, после свою политику изменил. Украинцы устали от войны и сказок про Бандеру. Большинство против закона о языке, против разрыва отношений с Москвой. От этого они верят Зеленескому, который вырос в русской культуре, который обещает мир. Поэтому на втором месте стоит пророссийская партия. Все хотят откатиться в состояние отношений «до 2014 года». Это мы видим по всем результатам выборов.

ЕЩЕ МНЕНИЯ

Киевский политолог Михаил Погребинский: «Американцы боятся, что Зеленский пойдет на разговор с Москвой»

Вместе с экспертами отвечаем на восемь главных вопросов о минувших выборах (подробности)

Алексей Чеснаков: Теперь активным меньшинством, влияющим на политику Украины, будут не бандеровцы, а пророссийская оппозиция

О главных итогах выборов в Верховную Раду, прошедших на Украине, «Комсомольской правде» рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Алексей Чеснаков: Теперь активным меньшинством, влияющим на политику Украины, будут не бандеровцы, а пророссийская оппозиция
О главных итогах выборов в Верховную Раду, прошедших на Украине, «Комсомольской правде» рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Анна Герман - о выборах в Верховную Раду: Если бы оппозиция объединилась, то получила бы больше поддержки. Но... Маемо те, що маемо *
Известный в Европе политик, экс-депутат Верховной Рады Украины, бывший пресс-секретарь президента Виктора Януковича - в эфире Радио "Комсомольская правда"
"Хотим жить, как в Польше, и чтобы депутаты не воровали!": корреспондент "КП" посмотрела, как в Киеве выбирают Раду
Журналист «Комсомолки» отправилась на избирательные участки в Киеве, чтобы увидеть, как голосуют известные политики, и послушать, что о них думает народ [видео]
Новости 24
В Госдуме прокомментировали проект об идентификации пользователей к e-mail
Два человека погибли при падении вездехода в ущелье на Камчатке
Пять человек погибли в результате схода оползня в Турции
В МИД РФ назвали непонятной идею Вашингтона о коалиции в Ормузском проливе
Япония считает, что перехватить самолеты РФ должны были ее истребители
Первый этап поставок компонентов С-400 завершится к концу недели
Появилось видео перехвата корейскими истребителями российского и китайского самолетов
Россельхознадзор снял запрет на ввоз белорусских яблок в Россию
Трамп заявил, что Джонсон станет великолепным премьер-министром Великобритании
В США запретили удаление когтей у кошек
У берегов Италии разбился вертолет с россиянами
В Польше бейсджампер сорвался с высоты 12 метров и выжил
Умер Ли Пэн - экс-премьер Госсовета КНР
Глава ЦИК: никакие митинги не повлияют на решения ЦИК
Глава МЧС России поручил провести проверки детских лагерей после пожара в Хабаровском крае
Суд продлил арест сестрам Хачатурян
В Госдуме оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего