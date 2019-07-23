Украинский журналист: Люди голосовали против ярой русофобии и за прекращение войны в Донбассе

Подсчет бюллетеней на Украине практически завершен. Обработано 93,6% голосов. Чудес в этой гонке уже не случится. Абсолютное большинство в Верховной Раде взяла партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Из 450 мест в парламенте «Зе» займет 253. Значит, ему не придется создавать коалиции с другими политиками, чтобы продавливать свои законы. Такая триумфальная победа случилась впервые в украинской истории.

«Серебро» отходит пророссийской силе «Оппозиционная платформа — за жизнь». У нее 45 депутатских мандатов. А «бронзу» делят Юлия Тимошенко и Петр Порошенко — по 24 места в Раде. Символично, но на сотые процентов Тимошенко обогнала экс-президента.

- Порошенко окончательно добили на выборах, - рассказал «КП» украинский журналист Александр Чаленко. - Сначала он проиграл в пух и прах в президентской гонке, теперь на выборах в Раду на нем поставили крест. Даже за Юлию Тимошенко проголосовало больше людей. Порошенко загнал себя в националистическое гетто. Это в 90-е и нулевые он был ярым русофилом, после свою политику изменил. Украинцы устали от войны и сказок про Бандеру. Большинство против закона о языке, против разрыва отношений с Москвой. От этого они верят Зеленескому, который вырос в русской культуре, который обещает мир. Поэтому на втором месте стоит пророссийская партия. Все хотят откатиться в состояние отношений «до 2014 года». Это мы видим по всем результатам выборов.

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