К 90-летию Василия Шукшина: Лучшие роли, неизвестные подробности биографии и воспоминания близких

Про Шукшина каждый из нас что-то да знает - что он настоящий самородок, что приехал в Москву из небольшого села и сразу поступил во ВГИК, что первым же своей режиссерской работой - лирической комедией "Живет такой парень" - завоевал место в числе ведущих постановщиков страны. Однако с именем Василия Макаровича было связано немало мифов, легенд и загадок - каким он был, как говорил, что носил, кого любил? Смерть Шукшина - отдельная тема, благо и здесь, как полагают многие, до сих пор не все ясно. Обо всем этом будут говорить авторы нового документального фильма "Душе нужен праздник" (Первый канал, 27 июля, 10.15), в котором о своем знаменитом родственнике расскажут его дочь Ольга и внук Василий.

Помимо этого, зрители увидят документальную ленту "Василий Шукшин. Правду знаю только я" (ТВЦ, 25 июля, 10.35) и фильм из цикла "Острова", посвященный маэстро ("Культура", 25 июля, 20.35). Разумеется, не обойдется в дни празднования юбилея без художественных картин, которые Шукшин снял сам и в которых снимался как актер - "Два Федора" (Первый, 27 июля, 8.00), "Калина красная" (Первый, 27 июля, 12.15), "Печки-лавочки" (Первый, 27 июля, 14.20).

Тем, кому была особенно близка литературная сторона таланта Василия Макаровича, стоит обратить внимание на спектакль Государственного театра наций "Рассказы Шукшина" ("Культура", 27 июля, 21.00), главные роли в котором сыграли Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Дмитрий Журавлев и Евгений Миронов.