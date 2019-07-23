Юрий Лоза раскритиковал исполнение «Группы крови» на концерте Metallicа

После исполнения Группы крови Металликой, на американскую группу обрушилась критика в лице Юрия Лозы. Российский исполнитель в своем Фейсбуке заявил, что подобный прием это общемировая практика, музыканты в турне часто разучивают песни принимающих стран.

Группа крови от Metallica.

"Местному прокатчику коллектива дается задача — найти что-то хорошо знакомое аудитории, только с простой гармонией, минимумом текста и незатейливой мелодией, чтобы сильно не заморачиваться", — объяснил он.

Критика Лозы строилась вокруг того, что в случае перепевания чужих песен в музыкальной среде принято создавать новые аранжировки и пытаться привнести в песню что-то новое. Металлика же, по его словам, спела простую песню с листочка, записав ее прямо перед выступлением транслитом.

Юрий Лоза не первый раз выступает с критикой различных музыкантов. По его мнению Rolling Stones и Led Zeppelin не умеют петь, Сергей Лазарев не россиянин, а Гагарин ничего полезного не сделал для покорения космоса.

Почему исполнение группой Metallica песни Цоя вызвало такой восторг у российских поклонников, как вы думаете? Опрос.

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