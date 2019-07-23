День ВМФ на ТВ: Марафон, парад, кино

День ВМФ, отмечающийся каждое последнее воскресенье июля, вдохновил наше ТВ на целый праздничный телемарафон, рулить которым будут популярные ведущие - Марина Ким, Тимур Соловьев и Светлана Зейналова. В Санкт-Петербурге на Васильевском острове появится передвижная студия, призванная "разогреть" зрителей перед стартом главного события дня - речь, конечно же, о параде, в котором примут участие самые мощные корабли Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов. Праздничный эфир стартует на Первом 28 июля в 07.00, ну а прямая трансляция парада начнется в 11.00.

Также в этот день телесетка будет насыщена фильмами, так или иначе связанными с военно-морской тематикой. Это и "документалки" - "Затерянные в Балтике" ("Россия 1", 09.20), "Цари океанов" (Первый, 12.35), "Огненная кругосветка" ("Россия 1", 01.00), и художественные ленты - "Командир счастливой "Щуки" (Первый, 05.00), "72 метра" (Первый, 13.40).