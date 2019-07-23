Экс-участник «Голоса» заглянет к Маргулису

Этот уроженец Саратова в разнообразных анкетах с полным правом может в графе "профессия" писать: "Человек-оркестр". Он играет на гитаре, сочиняет музыку и стихи, выступает с моноспектаклями, служит в театре на Таганке, пробует свои силы в телепроектах. Остроумные тексты, запоминающийся вокал, зажигательные, хоть и незатейливые аранжировки - его песни сложно отнести к какому-либо конкретному жанру, что, однако, на современной поп и рок-сцене скорее считается плюсом. Юмор - основа творчества Василия, который, кажется, все делает с улыбкой. Достается от него и коллегам - в частности, бессмертный хит певицы Натали "Ветер с моря дул" он интерпретирует настолько оригинально, что даже сама Натали, пожалуй, не сразу опознает в этой версии свою песню.

Заглянув в гости к Евгению Маргулису, Уриевский исполнит свои самые известные композиции - «Песня ни о чём», «Штучка», «Жизнь после свадьбы», «Весь мир на ладони» и другие. Также артист вспомнит о наиболее ярких страницах в своей пестной биографии - в частности, расскажет, как чувствовал себя в качестве участника популярного вокального шоу "Голос".

НТВ, "Квартирник у Маргулиса", 27 июля, 0.25