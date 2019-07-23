2019-07-23T18:59:46+03:00
Звезды

В трусах и ботинках: муж Лизы Боярской продемонстрировал накачанное тело

На кадрах из гостиничного номера мелькает обнаженный Максим Матвеев [фото, видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Максим Матвеев в фильме "Утренний секс".Максим Матвеев в фильме "Утренний секс".
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За девять лет брака с дочкой самого известного мушкетера страны Лизой Боярской 36-летний Максим Матвеев ни разу не был уличен в интрижках на стороне. Но на днях актер показал, как выглядит утро неверного мужа. В новом короткометражном фильме «Утренний секс», премьера которого состоялась в Санкт-Петербурге на фестивале «VK Fest 5», Матвеев появился в смелой роли.

По сюжету картины, герой Матвеева просыпается в номере отеля после бурного мальчишника. Тяжелое похмелье, провалы в памяти, рядом незнакомая девушка и вот-вот на пороге появится жена… «Притчу-капустник на тему мужских обещаний», как окрестили короткометражку создатели, актер опубликовал в своем Инстаграме. За несколько часов видео набрало более 1,5 миллионов просмотров.

Что особенно порадовало поклонниц — на протяжении всех семи минут фильма Матвеев мелькает в кадре практически полностью обнаженным. Из одежды на нем лишь трусы и ботинки, таким образом, ничего не мешает разглядывать кубики пресса и рельеф мышц по всему телу. Фигура артиста выглядит идеально - недавно он полностью восстановил форму после экстремального похудения на 20 килограммов. Напомним, Максим Матвеев сбросил вес в 2017 году ради роли в спектакле «Кинастон» в Театре Олега Табакова. Актер стал выглядеть пугающе изможденным, и СМИ даже предполагали, что муж Боярской тяжело болен. К счастью, эти опасения не подтвердились.

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Муж Лизы Боярской попался на супружеской измене
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ИСТОЧНИК KP.RU

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