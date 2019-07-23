2019-07-23T20:23:51+03:00
Общество

Пермский музей «Ретро-Гараж» открыл новую выставку

«Индустриальное ядро пермской истории» - ее название
Григорий ЛЕОРДА
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"Ретро музей" теперь будет не только про автомобили, но про технику вообще."Ретро музей" теперь будет не только про автомобили, но про технику вообще.
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В Перми не первый год работает музей «Ретро гараж». В нем представлена техника прошлого. Машины, которые теперь кажутся смешными из-за необычного дизайна и малых мощностей, раньше были передовой разработкой. Тут к ним отношение особое. Но в планах у создателей значительно расширить коллекцию за счет других экспонатов.

Повод нашелся быстро. К 300-летию города местные власти спросили у жителей, как можно использовать территорию 140-летнего паровозоремонтного завода им. Шпагина. Тогда "Ретро-музей" выступил с инициативой использовать эту территорию под технический музей. Так и было сделано. На территории бывшего завода появилась новая выставка «Индустриальное ядро пермской истории».

Перед этим авторы проекта провели два публичных обсуждения нынешнего состояния территории, ее проблем, ценностей и того, что необходимо сохранить и на чем сделать акцент при ее использовании в дальнейшем.

"Проведен воркшоп по проектированию с учетом опыта города-побратима Перми - немецкого города Дуйсбург, имеющего подобный опыт, для формулировки предложений по наполнению заводского пространства новыми важными смыслами с целью сохранения индустриального наследия Перми", - заявляют авторы проекта.

Музей своей выставкой преследует важную задачу. Вот она: сформировать документальную базу малоизвестных и ярких страниц региональной истории. Разумеется, в центре внимания исследователей будет паровозоремонтный завод и горнозаводская железная дорога.

"Промышленная архитектура и индустриальное наследие сыграли решающую роль в формировании пермской идентичности. В пермской истории очень много ярких и интересных фактов, связанных с индустриальным развитием, которыми жители Перми по праву могут и должны гордиться", - уверены авторы экспозиции.

Среди примеров значимости: участие Горнозаводской железной дороги в Великой Отечественной войне. По ее путям на фронт с пермских заводов доставляли танки, пушки и боеприпасы, везли эвакуированные предприятия, музеи, театры. В это время на заводе Шпагина построили три легендарных бронепоезда - "Пермский рабочий", "Щорс" и "Котовский".

"Именно про это ценнейшее пермское достояние должны рассказывать нашим детям, жителям и гостям Прикамья существующие исторические архитектурные образы и имеющиеся заводские объекты, являющиеся готовыми экспонатами", - рассказывают создатели музея.

За время работы выставки ее гостями стали 5 000 человек. Наибольший интерес к технике проявляет молодежь и студенты. Мобильная версия выставки путешествует по школам и уже охватила больше 1500 учеников. Среди них кадеты, участники детских лагерей. Проект объединил огромное количество людей. Это профессионалы отраслей, ветераны, научные сотрудники и чиновники пермского края.

Создатели Технического музея хотят сделать его еще более интересным. Они готовы вовлекать в процессы местный бизнес, жителей. В планах, также, расширение музейной коллекции, пополнение экспонатов.

Выставка «Индустриальное ядро пермской истории» как часть "Ретро Музея" уже переехала в новое здание. Проект реализуется с помощью средств президентского гранта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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