2019-07-23T17:27:39+03:00
В мире

Жириновский - о планах ельцинского правительства продать Карелию и Курилы: Они пятую часть страны отстегнули как лишние вагоны!

Лидер ЛДПР возмутился сенсацией в финской прессе
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Владимир Жириновский.Владимир Жириновский.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Информбомбу взорвала финская газета Helsingin Sanomat, в интервью которой бывший замглавы МИД РФ (1990-1991 гг.) Андрей Федоров рассказал о мыслях правительства продать некоторые территории из-за пустой казны. В частности, Карелию финнам за 15 миллиардов долларов и Южные Курилы - японцам.

Тогдашний министр иностранных дел Андрей Козырев якобы вел такие переговоры за закрытыми дверями с госсекретарем Геннадием Бурбулисом и Федоровым. И Козырев, и Бурбулис эту сенсацию опровергли, назвав "бредом сивой кобылы".

А вот ненавистник всего ельцинского наследия Владимир Жириновский уверен, что такие замыслы действительно были.

- Вот – типичные большевички! - поделился ВВЖ мнением с "КП". - Царь собирал страну, а они уже 102 года как раздают. Докатились до того, что в 1991 году вернулись в границы России времен Ивана Грозного XVII века. Это же одна политика: сначала разделили всю страну на республики, нарисовали национальные границы, проводили политику коренизации, выдавливали русских отовсюду, во всех советских конституциях сохранили пункт о возможности выхода из состава СССР! Проще говоря, делали все, чтобы эти территории на окраинах почувствовали себя чужими. Вот и результат. В 1991 году вообще 5 миллионов квадратных километров – 1/5 части страны – "отстегнули как лишние вагоны". Причем большинство жителей этих территорий вовсе этого не поддерживают. Я уверяю, если провести референдум – повсюду большинство граждан хотели бы возвращения в одну большую страну.

СКАЗАНО!

"В 1991-92 годах планы передачи Курил были - это известно. Нельзя исключать и планов насчет Карелии. Козырев это отрицает. Но тогда столько всего было "предано и продано", что опровержение Козырева - последнее, чему можно верить".

(Алексей Пушков, глава Комиссии Совфеда по информполитике - в Твиттере).

ИСТОЧНИК KP.RU

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