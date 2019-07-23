«Не смешно, блин!»: Кто самый скучный комик страны?

Их много и цель у них одна: развеселить нас, поднять нам настроение. А какая разная ответная реакция! Так уж чувство юмора устроено: одна и та же шутка какого-то зрителя заставит корчиться от смеха, а другой только сплюнет в сердцах.

Хватит лицемерно возносить им осанну, пора раскрыть им глаза! Давайте проголосуем: кто у нас в России самый несмешной комик? Перед вами «горячая тридцатка» артистов, чаще всего мелькающих в эфире, фамилии выстроены по алфавиту. В нее мы включили как ветеранов жанра, так и борзую молодежь ТНТ-разлива, и даже одного интернет-персонажа, без которого палитра современного российского юмора (и сатиры!) была бы неполной. Не забыли и одного телеведущего, который, хоть формально и не комик, в своей передаче непрерывно шутит.

Будет здорово, если в комментариях вы объясните свой выбор. Результаты мы обязательно проанализируем, выводы опубликуем. Вперед!

Кто самый скучный комик страны?.Опрос

КСТАТИ

Малышеву недолюбливают за назидательность, а Малахова - за цинизм

«КП» выясняла, кто из популярных телеведущих раздражает зрителей больше всего (подробности)