2019-07-23T19:57:38+03:00
В мире

Бывший первый замминистра иностранных дел России Шелов-Коведяев: Никто Карелией при Ельцине не торговал. А Южными Курилами - могли

«КП» расспросила дипломата о правдоподобности сенсации в финской прессе
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Федор Шелов-Коведяев во время подписания конвенции, 1992 год. Фото Соболев Валентин/Фотохроника ТАССФедор Шелов-Коведяев во время подписания конвенции, 1992 год. Фото Соболев Валентин/Фотохроника ТАСС
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Напомним, информбомбу взорвала финская газета Helsingin Sanomat, в интервью которой бывший замглавы МИД РФ (1990-1991 гг.) Андрей Федоров рассказал о мыслях правительства продать некоторые территории из-за пустой казны. В частности, Карелию финнам за 15 миллиардов долларов и Южные Курилы - японцам.

Тогдашний министр иностранных дел Андрей Козырев якобы вел такие переговоры за закрытыми дверями с госсекретарем Геннадием Бурбулисом и Федоровым. И Козырев, и Бурбулис эту сенсацию опровергли, назвав «бредом сивой кобылы».

«КП» попросила внести ясность бывшего первого заместителя министра иностранных дел РФ (1991-1992 гг.) Федора Шелова-Коведяева.

- Федор Вадимович, вы слышали в ту пору о подобной «распродаже»?

- Насчет Карелии - это точно странные слова. Ничего подобного не было. Я сам тесно сотрудничал и с Козыревым, и с Бурбулисом, мимо меня такое вряд ли бы прошло. А вот Федоров был заместителем, когда МИД располагался на Проспекте Мира, а затем - на Старой площади. Такого рода вопросы даже теоретически могли вестись, когда СССР перестал существовать, а МИД переехал на Смоленскую-Сенную площадь. Федоров туда уже не переехал.

- Тогда зачем он выступил с такими обвинениями и столько лет спустя?

- С Козыревым они расстались конфликтно. Тот хотел отправить его из Москвы послом, но Андрей отказался. Возможно, причина в этом.

- А в отношении Южных Курил - правда?

- Туда и в Японию ездил Георгий Кунадзе (замглавы МИД РФ в 1991-1993 гг.) и, как утверждали японские газеты, сделал там заявление о возможности обмена Южных Курил на существенную экономическую помощь. Насколько это верно и называл ли он какие-то параметры этой помощи - сказать не могу, японцы иногда бывают людьми увлекающимися. Об этом надо спрашивать самого Кунадзе.

Мы и попытались. Но увы. «Я не сотрудничаю с вашей газетой», - ответил Кунадзе «Комсомолке». Ну, пусть кто-то из более подходящих коллег попробует узнать от участника событий, как все было на самом деле хотя бы с островами.

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Лидер ЛДПР возмутился сенсацией в финской прессе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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