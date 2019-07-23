Селфи и «луки» из отпуска помогают ученым изучать дикую природу

Как известно, главная задача отпускника это фотографировать все, что движется. Вот твой эффектный «лук» у трапа самолета, а вот фото блюда, которое тебе принесли на обед, здесь вид на море с балкона отеля, а тут ты на фоне достопримечательностей… Все это, естественно, нужно немедленно выставить на своей страничке в соцсети, чтобы на пару часов стать звездой «Одноклассников» или «Инстаграмма». Злые люди называют все это ярмаркой тщеславия. Но ученые выяснили, что это маниакальное стремление туриста забить гигабайты телефонной памяти каждым мгновением своего отпуска может принести немалую пользу науке.

- Эта идея пришла мне в голову, когда я в Ботсване на своем джипе пытался напасть на след одноухого леопарда по кличке Паваротти, - рассказывает ведущий автор исследования Касим Рафик, научный сотрудник Ливерпульского университета имени Джона Мурса. - Я безуспешно искал его несколько месяцев, но несколько раз встречал группы туристов с гидами, которые видели Паваротти и даже сделали его фото. И тогда я подумал: а ведь фотографии туристов это важный источник данных, который мы недооцениваем. Стоимость туристической индустрии, связанной с организацией сафари в дикой природе, оценивается в 30 миллиардов долларов. И ежегодно сотни тысяч туристов делают огромное количество «луков» живой природы не подозревая о их ценности для науки.

Обычно для оценки плотности популяции крупных животных на охраняемых территориях в Африке используют три разных методик. Биологи устанавливают фотоловушки, вычисляют численность животных изучая следы зверей, а так же устраивают своеобразную «перекличку» - транслируют через аудиосистемы рычание льва или визги гиен и слушают сколько особей отзовется в ответ. Но все эти методы имеют свои достоинства и недостатки. Чтобы разобраться в путанице следов надо потратить много времени, фотоловушки стоят дорого, а лев или слон легко могут их уничтожить...

Чтобы проверить насколько фотографии туристов можно использовать для получения научных данных, Касим и его коллеги с сентября 2017 по февраль 2018 года проводили эксперимент в национальном парке, расположенном в дельте реки Окаванго в Ботсване. Они использовали все три традиционных способа мониторинга, плюс анализировали фотографии, которые им предоставили туристы. В общей сложности 26 туристов, согласившихся сотрудничать с учеными, за 78 дней сделали 25 062 картинок. Перед съемкой туристам выдавали GPS-трекеры, чтобы можно было отслеживать местоположение точек, где делались снимки. Биологи анализировали численность популяций пяти главных хищников Ботсваны: львов, леопардов, гепардов, пятнистых гиен и диких собак. Чтобы не было путаницы, исследователи разработали систему идентификации животных по окраске и усам.

Выяснилось, что данные полученные путем обработки фотографий туристов, по точности сопоставимы с традиционными методами. «Лайфхак» не сработал только с гиенами. Видимо потому что «нефотогеничные» гиены не слишком интересовали путешественников и они не горели желанием запечатлеть их во что бы то ни стало. Зато туристы смогли предоставить наиболее полные данные по гепардам - лучшим спринтерам мира. Что и говорить, пиар у них лучше, чем у падальщиков-гиен.

- Наши результаты показывают, что «сторис», которые запечатлевают туристы являются ценными источниками мониторинга дикой природы, - говорит Касим Рафик. - При сопоставимой точности такой метод наблюдения стоит заметно дешевле. Такой подход может помочь в наблюдениях за «харизматичной» мегафауной, популярной у туристов. Это не только крупные кошки, но и слоны в Индии, тигры в Азии, ягуары в Центральной и Южной Америке и горбатые киты у североамериканского побережья. Эти животные являются субъектами туристической индустрии и интерес людей к ним может сыграть хорошую службу науке.