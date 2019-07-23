Дольче и Габбана продают свою уникальную виллу в Стромболи с видом на море

О том, что культовые дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана продают свою виллу в Стромболи, одном из самых красивых островов сицилийского Эолийского архипелага, сообщило агентство элитной недвижимости «Lionard Luxury Real Estate», которому они дали эксклюзивное право на продажу.

«На очаровательном острове Стромболи, на Сицилии, в окружении невероятных пейзажей, выставлена на продажу роскошная вилла знаменитых модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. - говорится в объявлении на сайте агентства. - Резиденция, расположенная на территории морского утеса, сочетает в себе типичную архитектуру здешних мест - с ее синусоидными линиями, белоснежными оттенками и природными пейзажами.

Особняк повторяет линию побережья подобно волне, позволяя с любой точки по достоинству оценить всю структуру целиком.

За виллой высится "Идду" - именно так издавна называли островной вулкан, а перед ней простирается море, линия горизонта которого прерывается еще одним небольшим островком Стромболиккьо. Заходящее солнце окрашивает горизонт и фасад дома в розовые тона.

Площадь объекта составляет 500 кв. м., внутренних помещений - 235 кв. м. Резиденция удивляет своей архитектурой, ослепительными панорамами и просторными зонами отдыха, позволяющими с комфортом проводить время в любой час дня.

Вилла, отражающая общую атмосферу острова, особенно восхищает своими интерьерами и террасами, в которым чувствуется неповторимый стиль Дольче и Габбаны.

В изящной обстановке стильные элементы дизайна сочетаются с элементами работы местных ремесленников, что выражается в легчайших кружевных шторах, развевающихся на ветру и напоминающим типичные жилища Сицилии, а также в разноцветной мозаике, украшающей стены и напольные покрытия. Отдельного упоминания стоят десятки подушек из материалов Дольче и Габбана, разбросанных по стульям, террасе и семи комнатам дома, каждая из которых имеет свою цветовую гамму.

Покрытиями из лавового камня декорированы ванные, отличающиеся друг от друга.

Являясь идеальным воплощением уникальности и роскоши, эта невероятная резиденция - одна из немногих в здешних краях, что может похвастаться прямым выходом к морю. Она является воплощенным свидетельством художественного таланта своих владельцев и их любви к собственному жилью и его местонахождению. Вилла также имеет площадку для вертолета, находящуюся недалеко от имения.

Создается впечатление, что в Стромболи время останавливается, чтобы вести вдохновенный диалог с дикой природой, а также живописными домами, ароматными травами, узкими тропинками и дорогами, освещенными искусственным светом, созданным человеком. Это место будто бы стремится навсегда остаться таким, какое оно есть - также как и сказочная вилла Дольче и Габбаны».

В своих интервью дизайнеры рассказывали, что провели на этом вилле очень много времени, черпая вдохновение для своих коллекций. Здесь они проводили частные вечеринки, на которых гостили европейские и голливудские звезды, особенно часто здесь бывали Мадонна и Наоми Кэмпбелл. В 2014 году режиссеры Паоло Соррентино и Паоло Вирзи сняли рекламный ролик с актером Колином Фарреллом для парфюма знаменитого дома моды.

Реклама Dolce&Gabbana с участием Колина Фаррелла.

Сам остров когда-то сделали очень популярным местом, притягивающем сюда знаменитостей как магнит, звезды кино Ингрид Бергман и Роберто Росселлини. Летом 1949 года они сняли фильм «Стромболи: Терра ди Дио».

Цена на сайте указана как договорная. Хотя итальянские журналисты успели увидеть, как в самом начале была указана стоимость в 6 500 000 евро, но в агентстве пояснили, что это была ошибка сервера. Возможно, рассчитывают продать и дороже, ведь 5-6 миллионов евро - это обычная цена для больших особняков на море в престижных местах, а здесь помимо размеров и роскоши есть еще привкус звездности владельцев.

Интересно, кому же она достанется?