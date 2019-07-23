Госдума приняла новые законы: «Дачную амнистию» возродили, а предпринимателей запретили сажать в СИЗО

ВТОРОЙ ШАНС

Народные избранники решили вернуть «дачную амнистию» - теперь ее продлили до 1 марта 2021. Значит, у людей будет еще два года, чтобы поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на дачные домики. Для этого потребуется только технический план и документ, подтверждающий право на землю.

«Дачная амнистия» действовала 13 лет и завершилась в 2019. Россияне смогли легализовать права на 13 миллионов домов, бань и гаражей, но успели далеко не все.

- По нашим оценкам, речь о нескольких миллионах объектов недвижимости, - сказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В первом варианте «амнистии», регионы устанавливали для себя предельные расценки на услуги кадастровых инженеров — так боролись с неоправданным завышением цен. Теперь эта норма станет бессрочной.

Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото Антон Новодережкин/ТАСС

В ЗАЩИТУ ЗДОРОВЬЯ И БИЗНЕСА

Депутаты проголосовали за поправки в Налоговый кодекс, которые отменяют льготную ставку НДС для пальмового масла. Когда новые нормы вступят в силу, за дешевое, но вредное сырье придется отдать не 10, как сейчас, а стандартные 20% налога.

- Это решение продиктовано заботой о здоровье граждан. Дополнительные средства, которые будут поступать в бюджет, направят на поддержку производства отечественной молочной продукции, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Другой одобренный депутатами закон наоборот снижает НДС — для фруктов и ягод, в том числе винограда. По оценкам Минфина, теперь аграрии будут экономить порядка 20 миллиардов рублей. А значит, и цены должны пойти вниз.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Другим законом депутаты запретили отправлять в СИЗО директоров компаний и индивидуальных предпринимателей, которые проходят подозреваемыми по «экономическим» статьям Уголовного кодекса.

- Это делается, чтобы не блокировать работу предприятия на время следствия и не создавать угрозы потери рабочих мест, - отметил Вячеслав Володин.

Следствие обязали обосновать суду причины продления срока содержания в СИЗО. В ходатайстве следователям надо будет детально описать, какие действия они будут проводить с подозреваемым, и объяснить, почему не сделали этого раньше. То есть станет невозможно продлевать срок пребывания под стражей на одном и том.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На рассмотрение в Госдуму внесли несколько важных законов. Правительство страны предлагает создать «единый федеральный информационный ресурс, содержащий сведения о населении» РФ. В базу данных будут вносить полное имя человека, дату и место рождения и смерти, номера СНИЛС и ИНН, информацию о семейном положении. Наполнять систему будет налоговая служба. В пояснительно записке к законопроекту говорится, что создание базы позволит быстрее оказывать госуслуги и «обеспечит переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физлиц».

А группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом предлагает идентифицировать пользователей электронной почты по номеру телефона. Согласно законопроекту, сервисы будут обязаны пересылать письма только авторизованных через номер телефона пользователей. Аналогичные меры раньше приняли относительно мессенджеров. Представители IT-бизнеса уже заявили, что принятие закона значительно увеличит их издержки.