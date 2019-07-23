2019-07-23T20:19:29+03:00
Экономика

Участники ПМЭФ смогут приезжать в Петербург по электронным визам

Указ об этом подписал президент России
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Для получения визы иностранным гражданам необходимо будет заполнить заявление на специализированном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.Для получения визы иностранным гражданам необходимо будет заполнить заявление на специализированном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.
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Президент России Владимир Путин подписал Указ от 18 июля 2019 года № 347 «О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Об этом сообщается на портале правовой информации.

«В соответствии с указом, с 1 октября 2019 года иностранные граждане смогут получить однократные деловые, туристические и гуманитарные электронные визы для въезда на территорию Российской Федерации. Такой порядок существенно упростит въезд на территорию РФ участников крупнейших международных деловых, культурных и спортивных мероприятий. В 2020 году в Санкт-Петербурге пройдет ряд знаковых международных событий, таких как Петербургский международный экономический форум, матчи чемпионата Европы по футболу и другие», – прокомментировал советник президента РФ Антон Кобяков.

Для получения визы иностранным гражданам необходимо будет заполнить заявление на специализированном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в РФ. Визу можно получить на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в РФ не более 8 суток. Иностранцы, прибывшие в Россию через пункты пропуска на основании электронных виз, смогут свободно передвигаться по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

До 1 октября 2019 года правительство должно утвердить пункты пропуска, через которые будет осуществляться въезд по электронным визам, а также перечень иностранных государств, граждане которых смогут въехать и выехать из РФ через пункты пропуска на основании электронных виз, говорится в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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