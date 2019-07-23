Лисички - «еврейские грибы», из которых хорошо варить варенье

Как хитрая лисичка защитилась от червей

- Лисички не всегда были любимы в России…

- Да, до середины, а то и до конца XIX века лисичкам в русской кухне места не было. Население употребляло в основном трубчатые грибы, а из пластинчатых - грузди, рыжики, опята, валуи, подгруздки. Лисички же изредка попадали на петербургскую и московскую ярмарки под названием «еврейский гриб». В кулинарных книгах они описывались как грибы жесткие, волокнистые, с пищевой точки зрения малопривлекательные. И лишь за счет того, что в московский и питерский быт начала проникать европейская ресторанная кухня, отношение к лисичкам в России пересмотрели, а в 1920-е годы их начали собирать массово. Европейцы от лисичек как раз всегда балдели и придумали из них множество замечательных блюд.

- А почему их называли еврейским грибом?

- Потому что долгое время лисичка определялась раввинами как единственный кошерный гриб: якобы она никогда не бывает червивой. На самом деле товарищи раввины просто недостаточно внимательно или недостаточно массово просматривали лисички. В зависимости от погоды, одна из ста или уж хотя бы одна из тысячи лисичек оказывается червивой, причем настолько червивой, что мало не покажется. Есть такое насекомое - жук-щелкун, многие с ним развлекались в детстве - клали его на ладошку, а он забавно щелкал и подпрыгивал. Его личинка называется проволочник, и она выедает в лисичках гигантские дыры.

- А другие личинки-червяки лисичку не едят…

- Потому что лисичка оказалась очень хитрой. В природе все основано на принципе максимальной экономии энергии и ресурсов. Когда личинка насекомого грызет мякоть гриба, ей надо ее переварить так, чтобы получить конечный продукт: глюкозу. Для этого в случае со всеми остальными грибами требуется цепочка из двенадцати ферментов. А лисичка выработала у себя такой набор белков, что для превращения ее мякоти в глюкозу нужно сделать не 12, а 13 ферментативных шагов. В результате все личинки от нее отказываются: зачем им возиться с этим лишним шагом, когда вокруг полно других грибов?.. И только проволочники решили: а выработаем-ка мы у себя еще один фермент. Да, с эволюционной точки зрения это очень дорого, зато эксклюзив: другие черви лисички есть не будут.

Лисички наши прадеды называли "еврейским грибом" и считали их кушаньем малопривлекательным.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В сироп ее!

- Лисички часто продают на рынках и в магазинах. Как их выбирать?

- В первую очередь надо обращать внимание на то, светлые они или темные, насколько тяжелые и влажные. Сейчас нехорошие продавцы научились очень здорово увеличивать вес лисичек: замачивают их с утра перед продажей на полчаса-час, и они впитывают воду, становясь тяжелее на 20-30 процентов. А цвет у них становится запредельно насыщенным, ярким, морковным. Пощупайте лисички, если они набрякшие и мокрые, можно смело торговаться с продавцом и говорить ему «Ай-яй-яй, так нельзя». Грибы должны быть чистые, без земли и плесени. И самое главное - пахнуть своим ни с чем не сравнимым, непередаваемым лисичковым ароматом. Если запаха нет, значит, они ждут вас на рынке или у бабушки уже больше пяти дней. Впрочем, и это не большая беда: изо всех наших дикорастущих грибов лисички хранятся дольше всех. Так что, если вы вдруг собрали в лесу слишком много лисичек, их можно две недели хранить в холодильнике. Или, как вариант, заморозить - но перед этим обязательно отварить в течение 10 минут, иначе они в заморозке приобретут горький вкус. Выливать бульон из-под отваренных лисичек не надо - на его основе можно приготовить какой-нибудь приятный суп.

Массово лисички начали собирать лишь с 20-х годов ХХ века.Фото: Иван ВИСЛОВ

- Лисичку еще можно сушить.

- Да, но до России этот способ заготовки доходит медленно - только в последнее время я стал с ним сталкиваться. А в Европе ее сушат часто. Если вы знаете, что впереди солнечная, жаркая погода, можно сушить ее на солнце. Предварительно, естественно, ни в коем случае не мыть, только очистить от грязи. Но грибы эти волокнистые, воду отдают неохотно и на воздухе сушатся не очень быстро, так что я бы посоветовал использовать специальную электросушилку. Так или иначе, крупные грибы лучше разрезать на несколько частей, чтобы эти куски были одного размера с маленькими грибочками - иначе все просушится неравномерно. Из таких сушеных лисичек зимой можно делать превосходные супы, в том числе крем-супы, которые так любят в ресторанах.

Кандидат биологических наук, миколог Михаил Вишневский.Фото: Иван МАКЕЕВ

Лисички еще солят и маринуют. И это один из лучших грибов для грибного варенья. Все нужно делать как при приготовлении варенья из ягод, только в лисичках, в отличие от фруктов и ягод, нет пектина - его надо будет специально добавлять. А можно сделать из них цукаты - сварить в сиропе, потом обвалять в сахарной пудре и аккуратно подсушить в духовке. В плане приготовления сладких блюд лисичка - очень благодарный гриб.

Ложная лисичка - не значит ядовитая

- Вообще у нас в лесах - говорит Вишневский, - есть около 10-12 видов лисичек. Серая, трубчатая, аметистовая, бледная, серо-желтая, белая (последнюю раньше считали отдельным видом, потом поняли, что это просто форма привычной желтой лисички) и так далее. Все они съедобны. О некоторых грибах, внешне схожих с лисичками, стоит рассказать отдельно.

Говорушка оранжевая

- Ее более известное название - ложная лисичка, и некоторые считают ее чуть ли не ядовитой. Но это заблуждение. Просто нашим грибникам кажется, что если какой-то гриб называют ложным, он опасен для здоровья - а на самом деле зачастую он просто-напросто менее вкусный. У оранжевой говорушки нет неповторимого лисичкового аромата с абрикосовыми нотками и выраженного вкуса. Но и токсинов в ней нет, ее не нужно даже отваривать перед употреблением. Желудочно-кишечное расстройство можно заработать, только если у вас индивидуальная повышенная чувствительность к арабитолу - сахаристому спирту, содержащемуся в говорушке, но такая непереносимость встречается чрезвычайно редко.

Говорушка оранжевая.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Черная лисичка

- В Европе ее еще называют «труба смерти», или «труба мертвецов» - из-за поверья, что на ней, как на музыкальном инструменте, играют покойники. На самом деле это гриб не ядовитый, а, наоборот, деликатесный. Ее настоящее название - вороночник рожковидный, больше всего она похожа на трубу граммофона, внутри черную, а снаружи серую и совершенно гладкую. По вкусу сильно напоминает обычную лисичку, но выгодно отличается от нее сладковатым привкусом сухофруктов, ароматом старой кожи… Французы называют ее «трюфелем на ножке». Все грибы при длительном приготовлении утрачивают вкус и аромат, а черная лисичка - единственное исключение: при термической обработке ее вкус и запах только усиливаются. И при сушке аромат сохраняется дольше, чем у обычной лисички.

Черная лисичка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ежовик желтый

- Этот гриб сверху очень похож на лисичку, особенно когда он молодой. Но если его сорвать и заглянуть под шляпку, окажется, что там не жилки, как у лисички (кстати, замечали, что у нее не пластинки, а именно жилки?), а короткие толстые иголочки, шипики. Этим ежовик отличается от большинства других грибов. А по вкусу он к лисичке как раз близок, и готовят его точно так же, но не сушат - в сушке грибы приобретают очень неопрятный вид, плохо хранятся, быстро портятся.

Ежовик желтый.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Омфалотус масличный

- Наверное, единственный ядовитый гриб, отдаленно похожий на лисичку. В средней полосе он не растет, но на юге, в Крыму, на Кавказе встречается. Растет он на деревьях и пнях сростками, подобно вешенке. Выглядят грибы как большие, вдвое увеличенные лисички, шляпки у него чешуйчатые. Омфалотус мощно светится по ночам: во время Великой отечественной на юге разведчики прикрепляли его к каскам вместо фонарика, и так шли ночью в разведку. Его света хватит, чтобы в темноте читать газету… Вот только есть его не надо, можно получить довольно ощутимое отравление.

Омфалотус масличный.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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